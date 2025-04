Encuesta a hombres y mujeres revela si el salario que ganan alcanzará si aumenta el precio de los productos y servicios

La inflación es uno de los fenómenos económicos que más incomoda a los colombianos - crédito Luisa González/Reuters

El 1 de abril se conocieron los resultados de la encuesta LatamPulse de Altas y Bloomberg en la que se consultó, entre otras cosas, por la situación económica, la laboral y la inflación de Colombia. Al parecer, lo que respondieron los encuestados confirman las dificultades que se viven en la actualidad en el país.

Por ejemplo, a la pregunta “¿Cómo evalúas la situación económica de Colombia, del mercado de trabajo y de tu familia en este momento?, el 29% dijo que la situación del mercado del trabajo es buen, el 13% no sabe no responde, mientras que el 58% respondió que mala.

Mientras que sobre la situación de Colombia, el 34% respondió que buena, el 9% no sabe no responde y el 57% anotó que mala. Y sobre la situación de la familia, el 47% precisó que buena, el 12% no sabe no responde y el 41% aceptó que mala.

El Dane reportó que en marzo de 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 10,3% - crédito AFP

Otra pregunta fue “¿Cómo evalúas la situación económica de Colombia, del mercado de trabajo y de tu familia de aquí a 6 meses?”. Sobre Colombia, el 32% respondió que va a mejorar, el 24% dijo que va a mejorar y el 44% lamentó que va a empeorar.

En lo que respecta al mercado de trabajo, el 33% anotó que va a mejorar, pero el 21% señaló que va a permanecer igual, mientras que el 46% precisó que va a empeorar.

Expectativas sobre la inflación

En la encuesta se consultó por la percepción y expectativa de inflación. Se aclaró que los índices de inflación (actual y esperada) se calculan a partir de las respuestas de los encuestados sobre cómo perciben la inflación y cómo creen que evolucionará. El índice actual refleja la percepción de los encuestados sobre la inflación experimentada en los últimos seis meses, capturando el impacto de las recientes variaciones de precios en el día a día.

También, que el índice esperado mide las expectativas de los encuestados para la inflación en los próximos seis meses, proporcionando información sobre las perspectivas a corto plazo. Estos indicadores ayudan a comprender el sentimiento público en relación con la inflación, complementando los datos oficiales y ofreciendo una visión sobre la confianza de las personas en la estabilidad económica.

Sobre la expectativa, el promedio que resultó fue de 5,1%. Asimismo, sobre este asunto hubo preguntas más profundas. Una de ellas fue “¿La inflación y el aumento de los precios son una gran preocupación para ti en este momento?”. Las respuestas resultaron siendo dramáticas, ya que el 82,1% dijo que sí y solo el 17,9% manifestó que no.

Preocupación por los precios

Para responder la pregunta “¿La inflación y el aumento de los precios son una gran preocupación para ti en este momento?”, hubo cruces demográficos. Entonces, el 78,7% de los hombres dijo que sí y el 21,3% apuntó que no. En cuanto a las mujeres, el 84,8% precisó que sí y el 15,2% respondió que no. Y por salario, el 100% de los que ganan entre $0 y $400.000 dijo que sí y el 0% que no. A su vez, el 99,8% de los que ganan entre $400.000 y $900.000 agregó que sí y el 0,2% de estos apuntó que no.

La inflación en Colombia sigue alta. En febrero cerró en 5,2% anual, según el Dane - crédito Luisa González/Reuters

Frente a la intención de compra de bienes duraderos, el 54% apuntó que habrá menos compras, mientras que el 26,4% dijo que ni más ni menos, y solo el 19,6% indicó que harán más compras.

Ingresos frente a precios

De igual manera, se preguntó “¿Tus ingresos se mantienen al ritmo del aumento de precios? Las respuestas de esta pregunta llamaron la atención: el 83,3% dijo que no y solo el 16,7% apuntó que no. La misma se hizo por cruces demográficos. El 84,5% de los hombres dijo que no y el 15,5% afirmó que sí. Mientras que el 82% de las mujeres indicó que sí y el 18% precisó que no.

También se preguntó lo siguiente: “En tu opinión, ¿cuál es la principal causa del aumento de los precios?”. Al respecto, la política económica defectuosa del Gobierno registró el 54,8%, lo que significa que es lo que más preocupa. Le siguió la especulación de empresas y minoristas para maximizar sus ganancias, con el 27,4%.