Shakira, Fonseca y System Of A Down, los protagonistas del calendario de conciertos en Colombia de abril

Shakira, Fonseca y System Of A Down encabezan la programación de conciertos en Colombia del mes de abril - imagen generada por IA

Luego de un marzo de intensa actividad musical en vivo (y que remató con cuatro días de presentaciones en el Festival Estéreo Picnic), llega abril con expectativas similares en cuanto al calendario de conciertos en Colombia.

De nueva cuenta, los espectáculos de figuras del pop latinoamericano se llevan buena parte del protagonismo, pero también destaca la programación que hay en el mercado para los amantes del rock y la música electrónica a lo largo de las próximas semanas.

Mientras se van perfilando los protagonistas del calendario de conciertos durante el segundo semestre de 2025 (incluyendo los recientes anuncios de Linkin Park y Dua Lipa), Infobae Colombia hace un repaso por lo que depara el calendario de conciertos en el mes de abril.

System Of A Down, los grandes protagonistas en Bogotá

Liderados por Serj Tankian, System of a Down fue una de las bandas clave en el ascenso del nu metal y el metal alternativo a mediados de los 90 y en los primeros años 2000. Se presentarán en el país luego de 10 años de su paso previo por Colombia - crédito Bob Berg/@systemofadown/Instagram

El estadio El Campín recibirá a System Of A Down (abril 24) en el regreso de la agrupación norteamericana al país luego de 10 años, y tras agotar con gran velocidad toda la boletería. Aunque no llegan presentando nuevo material de estudio, el grupo liderado por Serj Tankian apelará a la nostalgia y la energía de su directo para hacer vibrar a los colombianos.

En cuanto al Movistar Arena, pese a que no albergará tantos eventos como lo hizo durante el primer trimestre, recibirá presentaciones que llaman la atención como la del DJ Black Coffee (abril 11), así como el regreso de Fonseca con tres presentaciones (abril 4, 5 y 30) que le permitirán tocar sus grandes éxitos, así como los temas que conforman su más reciente LP Tropicalia.

Fonseca presentará su álbum Tropicalia con tres fechas en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Por su parte, el Coliseo Medplus verá una nueva edición del Monsters Of Rock (abril 30) con Scorpions y Judas Priest como cabeza de cartel.

El Teatro Royal Center recibirá el Festival de Colonias Paisas (abril 5) con presentaciones de Jhon Alex Castaño, El Andariego, Los De Yolombó y Los Relicarios.

También habrá espacio en el mismo recinto para el rock, con las presentaciones de la banda de glam metal W.A.S.P. (abril 27), y de Beat (abril 30), el tributo de la legendaria agrupación de rock progresivo King Crimson, liderada por su exmiembro Adrian Belew y en el que tocarán su repertorio de los años 80. Como dato curioso, en el cuarteto estará como baterista Danny Carey, miembro de Tool, banda que se presentó días atrás en el Estéreo Picnic.

Otras presentaciones destacadas incluyen a Stratovarius en el auditorio CEG (abril 17) y a la banda de blues rock islandesa Kaleo en el Teatro Astor Plaza (abril 26). Por otra parte, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo albergará dos conciertos especiales de Aterciopelados, (abril 4 y 5) con los que harán el lanzamiento de Genes Rebeldes, su próximo álbum de estudio.

Shakira y Maluma serán los grandes protagonistas en Medellín

Tras verse obligada a cancelar en Medellín, Shakira reprogramó y sumó una segunda fecha en la capital antioqueña como parte de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - crédito Eduardo Verdugo/AP

La capital antioqueña será testigo de las presentaciones de dos artistas esenciales en la música latina. De un lado, Shakira llevará Las mujeres ya no lloran World Tour a la ciudad tras verse obligada a cancelar la única fecha pactada originalmente por problemas con el montaje del escenario.

Con la reprogramación se sumó una segunda fecha para responder a la alta demanda de boletas por parte de los fanáticos de la barranquillera, por lo que sus presentaciones se llevarán a cabo los días 12 y 13 de abril.

Por su parte, Maluma promete encender la fiesta en el estadio Atanasio Girardot (abril 26), con el espectáculo que bautizó como “Medallo en el mapa” y que marcará el inicio de una nueva fase de su carrera musical.

El artista paisa se presentará en el estadio Atanasio Girardot el 26 de abril - crédito @maluma/Instagram

Medellín, que desde hace tiempo es un lugar apetecido por los amantes de la música electrónica, verá la presentación del DJ francés Sebastien Leger (abril 11), uno de los nombres más destacados del house en el país galo, en el club Sonorama.