Reconciliación a la vista: Yina Calderón sorprendió a Melissa Gate con un regalo en ‘La casa de los famosos’

En un giro inesperado dentro de la convivencia en La casa de los famosos, la empresaria de fajas y DJ Yina Calderón sorprendió a su compañera y hasta ahora rival, Melissa Gate, con un gesto que dejó a muchos boquiabiertos. Yina decidió regalarle a Melissa una peluca rubia con raíz negra, un detalle que marcó un punto de inflexión en la relación entre ambas participantes, caracterizada hasta ahora por tensiones y enfrentamientos.

De acuerdo con lo narrado por Melissa Gate durante una conversación con el creador de contenido Emiro Navarro, el regalo fue inesperado y, aunque inicialmente lo recibió con sorpresa, terminó agradeciendo el gesto. “Yina me regaló una peluca. Que se la habían mandado y no le gustó, y yo [le dije] ‘ah, bueno, Yina, muchas gracias’”, explicó la modelo paisa. Este detalle, que podría parecer trivial, generó especulaciones sobre un posible cambio en la dinámica entre ambas, quienes han protagonizado algunos de los momentos más tensos del reality.

El inesperado regalo de Yina Calderón a Melissa Gate ocurrió en el contexto de las actividades del día 66 dentro de la casa. Durante la prueba de presupuesto, los participantes debían trabajar en parejas para levantar una talanquera y permitir el paso de un tren en movimiento. En este escenario, las largas horas de convivencia dieron lugar a conversaciones y confesiones que revelaron aspectos personales de los participantes.

En una de estas charlas, Yina Calderón confesó a su compañera de turno, Laura González, que en los últimos días había comenzado a sentir mayor empatía hacia Melissa Gate. “Yo prefiero hasta estar… no la doy con Melissa, pero siento como más empatía, como que preferiría estar ahí hablando con Melissa y en una cámara ahí que le tiene un nombre satánico a estar con mis amigas cantando la canción”, expresó Calderón.

El regalo de la peluca, sin embargo, parece haber abierto una puerta para una posible reconciliación. Durante la conversación con Emiro, Melissa reflexionó sobre el gesto de Yina, señalando que “en el fondo no es tan mala como ella dice que es”. Aunque reconoció que no olvida los ataques previos, también dejó claro que su actitud dependerá de cómo sea tratada. “Si ella me trata con amor, respeto y sabiduría, yo también”, afirmó.

Por su parte, Emiro destacó que, a pesar de los conflictos, Yina suele reconocer las cualidades de Melissa cuando habla de ella. Este comentario parece haber reforzado la percepción de la paisa sobre el gesto de la empresaria, quien se ha distanciado recientemente de su grupo inicial, las “Chicas Fuego”, tras sentir que su comportamiento estaba afectando a sus compañeras.

Desde el inicio del programa, la relación entre Yina Calderón y Melissa Gate ha sido uno de los ejes centrales del reality transmitido por el canal RCN. Los conflictos entre ambas no comenzaron dentro de la casa estudio, sino que tienen raíces previas. Melissa ha señalado que la huilense intentó boicotear su participación en el programa antes de su ingreso, afirmando en redes sociales que “nadie la conocía, ni siquiera sus papás” y pidiendo que no votaran por ella.

Es de recordar que, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Yina mencionó al hijo de Melissa durante una discusión, lo que llevó a una sanción por parte de “el Jefe”, que le retiró a Calderón el derecho a nominar. Además, Yina confesó haber enviado a dos hombres a intimidar a Melissa antes de ingresar al reality, una revelación que Gate aseguró que utilizará para tomar acciones legales una vez finalice el programa.