Rebeca Bohbot, esposa del ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás, habló del video de supervivencia de su marido: “Se ve devastado”

Elkana Bohbot y Rebeca Bohbot- crédito @astralprojection/Instagram y Hamas Military Wing/UGC/REUTERS/Presidencia

Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando trabajaba en el festival de música que atacó el grupo terrorista, hecho que dejó 1.200 personas asesinadas y un gran número de secuestrados.

Su esposa, Rebeca Bohbot, habló de la situación de su esposo, especialmente por el reciente video que se conoció del ciudadano colombo-israelí en cautiverio.

En conversación con el medio de comunicación israelí Kan, la mujer de origen colombiano aseguró que están viviendo muchas emociones por la aparición de Elkana en los diferentes videos que proporciona Hamás.

En conversación con el medio de comunicación israelí Kan, la mujer de origen colombiano aseguró que están viviendo muchas emociones por la aparición de Elkana - crédito redes sociales

“Cada vez que difunden un video, cada vez que hay silencio, debo reiniciar mis emociones”, aseguró Rebeca.

Además, afirmó que siente alivio de ver a Elkana con vida, pero precisó que experimenta angustia y dolor al escuchar a su esposo, que, según ella, en el último video difundido por el grupo terrorista Elkana habló con sinceridad.

“Lo veo hablar con sinceridad, menciona cuánto extraña a nuestra familia, a nuestro hijo, Otto, de 5 años, quien cada día pregunta por él. No es algo que le estén dictando, porque él jamás llora y ahora se ve realmente devastado”, indicó Rebeca.

La mujer expresó su inconformidad por la falta de comunicación con las autoridades de Israel, precisando que la única interacción que han tenido con ellos fue a través del primer ministro, que se comunicó con el hombre de 35 años.

“Nos sentimos solos en esta lucha, necesitamos más apoyo y respuestas concretas. No podemos permitir que el tiempo siga pasando sin una respuesta clara”, indicó Rebeca Bohbot.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro pidió la liberación de Elkana Bohbot. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado indicó que puede “solicitarle con el corazón y la dignidad de mi historia a Hamás, que libere a Elkana (SIC)”.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro pidió la liberación de Elkana Bohbot - crédito Presidencia

En una extensa publicación, el jefe de Estado habló de la vida del secuestrado y el momento que compartió con uno de sus familiares.

“Él se llama Elkana, nació en Israel, nunca participó en actividades militares allí, pero en algún concierto de tecno, música terrible, pero que a él le gusta, se enamoró de una colombiana (SIC)”, aseveró el mandatario colombiano.

El mandatario contó que el hijo de la mujer y el secuestrado por Hamas jugó en la Casa de Nariño con sus juguetes, que según el mandatario ha ido recopilando con el paso de su gobierno y otros de “luchas revolucionarias”, entre ellas la bandera de Palestina que está en sus muñecas, que guarda para mostrar a los demás presidentes del mundo.

Asimismo, detalló que “el hijo de Elkana, jugó con la “Kufiya” o “hatta” como la llaman en Gaza, que me regalaron los niños palestinos; a ellos, los nacidos en Gaza, los abrace y lloré en Doha, Qatar, ciudad hermosa y árabe y muy libre, en su hospital donde con los ojos algo tristes, sin brazos y sin piernas, bombardeados por el genocida Netanyahu, me prestaron su amor, que abrazó mi corazón que sangraba, y lloramos juntos y cantaron en su lengua hermosa como el español americano (SIC)”.

Publicación de Gustavo Petro sobre el ciudadano secuestrado por Hamás - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “La bandera Palestina, esta siempre al lado de las guardas “mágicas” qué me protegen y que me regalan los indígenas de la sierra de Santa Marta, y las pulseras Wayúu, de los desiertos del extremo norte de Colombia, que se parecen a los desiertos que hay en Palestina. Los fundadores de nuestras repúblicas no gustan de princesas y reinas, y el único pedazo de tierra que les dejaban bajo su dominio, no era más que un rincón de tierra del corazón. El azul y rojo de nuestra bandera, es la bandera de Haití, que se colgaba de balcones y ventanas en todo el mundo, porque significaba libertad. Alguna debió colgarse de algún balcón de Gaza o de Jaiffa en los años 1700 (SIC)″.

El presidente Gustavo Petro explicó que “la primera bandera grancolombiana se hizo en Haití, en el puerto de Camel”, afirmando que en ese país recibió ovaciones.