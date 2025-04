Petro arremetió contra el Banco de la República y José Manuel Restrepo lo frenó: “No es difícil respetar”

El presidente criticó la decisión de mantener las tasas de interés en 9,5% como un freno al crecimiento económico - crédito Presidencia

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la decisión del Banco de la República de mantener las tasas de interés en un 9,5% generó un intenso debate en la opinión pública y entre expertos en política económica. La controversia surgió luego de que el mandatario calificara la determinación del banco como una acción con “razones exclusivamente políticas”.

Según el presidente, la junta directiva del Banco de la República estaría intentando frenar el crecimiento económico del país con su decisión, que, a su juicio, no tiene como objetivo reducir la inflación. “Mientras cae profundamente el desempleo laboral y aumenta rápidamente la ocupación laboral, la junta directiva del Banco de la República, por razones exclusivamente políticas, busca contener el crecimiento económico, no para frenar la inflación, que el mes pasado se mantuvo estancada, por el brote de especulación del gas domiciliario, impulsado artificialmente”, expresó Petro.

Gustavo Petro acusó al Banco de la República de actuar con intereses políticos en su política monetaria - crédito Europa Press

El mandatario también arremetió contra la supuesta influencia política en el organismo, señalando que el uribismo tiene “mayoría en la junta directiva” y que busca entorpecer su gestión. “El Gobierno va bien en su política económica, pero el uribismo trata de detener el éxito económico, a como dé lugar, usando su mayoría en la junta directiva del Banco de la República. Hasta la hija de la asesora de la posible campaña electoral presidencial de la extrema derecha, busca detener este Gobierno, sin ningún argumento técnico, usando su puesto en la junta directiva”, aseguró.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una respuesta del exministro José Manuel Restrepo, que instó a Petro a reflexionar antes de emitir este tipo de mensajes. “Una lección importante es pensar varias veces lo que uno quiere decir antes de escribirlo, una pena que salga mal el mensaje”, comentó el exfuncionario.

Restrepo también defendió el papel del Banco de la República, asegurando que su labor es clave para contener la inflación y que sus decisiones no responden a intereses políticos. “La junta del Banco de la República le está ayudando a usted y al país a contener y reducir la inflación. Nunca una junta iría en contravía de un país. Hacen parte del Estado y una misión constitucional es siempre articularse a la política macro (...). No hay peor impuesto a los pobres que la inflación. Por eso, la decisión es acertada y prudente”, explicó.

Restrepo defendió la autonomía técnica del Banco de la República frente a las acusaciones de Petro - crédito @jrestrep/X

Además, señaló la independencia del organismo y criticó la postura de Petro de atribuirle una inclinación política. “La junta del banco NO RESPONDE A CRITERIOS POLÍTICOS. No representa ni el uribismo ni al petrismo. Es una instancia TÉCNICA E INDEPENDIENTE Y MERECE RESPETO EN CADA UNO DE SUS MIEMBROS. Presidente, no es difícil respetar su autonomía y la institucionalidad que representan, y ese camino construye una mejor democracia”, puntualizó.

El exministro también señaló que las decisiones del Banco de la República se basan en estudios técnicos y no en posturas individuales, descartando que un solo integrante pueda influir de manera determinante en la dirección del ente emisor. “Las decisiones de la junta son colegiadas y estudiadas con base en el informe técnico del banco, luego un integrante no define una decisión. Simplemente el codirector aporta al debate técnico y me atrevo a creer en este caso, el informe técnico recomienda este camino. Esos técnicos no son de ningún partido político. Tal vez son del partido de la sensatez”, afirmó.

Restrepo destacó el carácter colegiado y técnico de las decisiones del Banco de la República - crédito @jrestrep/X

Por otro lado, Restrepo alertó sobre el estado de las finanzas del país, afirmando que la situación fiscal no es favorable debido al bajo recaudo y al alto gasto público. “Las finanzas no van bien. No van bien por bajo recaudo y exceso de gastos de funcionamiento. Las calificadoras e inversionistas internacionales no nos están creyendo!! Es urgente corregir el rumbo y recortar gasto y burocracia. Usted sabe que no se cumplió regla fiscal en 2024 en estricto sentido técnico y si no se recortan 40 billones pasará lo mismo en 2025!! Con estas finanzas usted no le da margen al banco para bajar rápidamente las tasas”, advirtió.

Finalmente, el exministro hizo un llamado al respeto y a la conciliación, destacando que el Banco de la República es un actor clave en el desarrollo económico de Colombia. “Calmadamente puede entenderse con un órgano independiente que mucho le ha aportado al país y que hace bien en cuidar el poder adquisitivo de la moneda y la credibilidad de la política monetaria para ayudarle más al crecimiento sostenible que Colombia se merece y por encima del 6 o 7%”, concluyó.