Petro admitió las fallas de su Gobierno para recuperar El Plateado: “Desde un teléfono no se puede saber qué pasa allá”

El 31 de marzo de 2025, el presidente la República, Gustavo Petro, lideró el quinto Consejo de Ministros en el que discutieron varios de los asuntos que necesitan solución en todo el territorio nacional.

Petro puso sobre la mesa la problemática de inseguridad que viven los departamentos del Chocó, Norte de Santander y el Cauca, específicamente en El Plateado, región en la que el Ejército Nacional de Colombia desplegó la operación Perseo para recuperar el control del corregimiento que lidera las disidencias de las Farc.

Durante la reunión, el jefe de Estado reconoció el fracaso de la implementación de las estrategias militares en el Plateado, ya que, según él, los esfuerzos del Estado son insuficientes para las necesidades del territorio.

“Y lo que empezamos a notar es que el Gobierno no está en el Plateado como lo hemos ordenado. Están el Ejército y las Fuerzas Militares, pero sabemos todos que si las Fuerzas Militares no están acompañadas de un esfuerzo de inclusión social y económica, prácticamente el esfuerzo se perdió”, agregó.

Según sus consideraciones, sumado a la presencia del Ejército en el corregimiento es necesario impulsar un mayor acompañamiento institucional. De hecho, sostuvo que dio la orden de aumentar el número de funcionarios del Gobierno nacional.

“Yo le voy a pedir a la directora al ICBF, porque si no, no hay caminos alternativos, que me pase un informe de qué está pasando en el colegio de El Plateado. Hay que tener visiones diferentes”, indicó.

Incluso, mencionó que es imposible saber por medio de una llamada qué ocurre en El Plateado, por lo que necesita informes y observaciones detalladas desde el territorio en cuestión.

“Entonces, vuelvo a repetir: desde el teléfono de una oficina del centro de Bogotá no se puede saber qué pasa allá y en educación entonces tiene que haber una presencia física directa”, puntualizó el presidente Gustavo Petro en el marco del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño.

A propósito, Petro aprovechó para lanzar fuertes críticas a varios de sus exministros como José Antonio Ocampo (Hacienda), Alejandro Gaviria, (Educación) y Cecilia López (Agricultura), ya que reconoció que su nombramiento fue el peor error que ha cometido desde que asumió la presidencia el 7 de agosto de 2022.

“Yo cometí un error inmenso, un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama ‘verle la cara de pendejo a uno’; ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita”, aseveró.

El gobernante de los colombianos asumió el error, según él, por su falta de experiencia como jefe de Estado, además de mencionar que esos traspiés en el camino perjudicaron la hoja de ruta que tenía planeada para el país.

“Tienen razón los que dicen, ‘eso le pasa por llegar novato a la Presidencia’. Metimos al señor Ocampo, prestigioso economista, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores; metimos al señor Alejandro Gaviria, era candidato presidencial del mal llamado centro, que se parece como al Centro Democrático, exministro de Salud, como era rector de los Andes, pues dije ‘¿qué mejor que ministro de Educación?... Creo que no pensó un día en Educación, siempre en Salud. Y a la señora Cecilia López, que había estado en el gobierno de Samper; dije ‘como buena liberal que ha sido, pues debe apoyar una de las banderas principales del Partido Liberal en su historia, que es la reforma agraria’”, afirmó Gustavo Petro.