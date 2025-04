Laura González rompió en llanto luego de convivir con Karina en ‘La casa de los famosos’: “Me está costando mucho”

La nueva famosa estuvo en Protagonista de Nuestra Tele en 2017 - crédito montaje @laugonzalezdiaz - captura de pantalla La casa de los famosos

Desde que Laura González ingresó a La Casa de los Famosos, ha vivido momentos de alta tensión emocional tras ser enviada a la habitación Fuego, donde compartió espacio con Karina García, una influenciadora con la que mantiene una enemistad previa.

La situación generó un impacto significativo en la comunicadora social, que no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre las razones detrás de esta decisión.

Laura González lloró al hablar de Karina García - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

En una conversación con su compañera Norma Nivia, Laura expresó el malestar por la decisión de Karina de enviarla a esa habitación. La comunicadora social afirmó que jamás imaginó que la influenciadora optara por compartir el mismo espacio con ella, dado el historial conflictivo entre ambas.

“Yo no quiero estar en ese cuarto, te lo juro. Yo nunca lo había enfrentado, ¿me entiendes? Ahorita me está costando mucho. Yo todo pensé, menos que iba a terminar en el otro cuarto, te lo juro”, declaró Laura visiblemente afectada.

La tensión entre ambas participantes tiene raíces profundas. Según relató Laura, Karina habría tenido un papel en la ruptura de su relación sentimental pasada, algo que la influenciadora ha negado de manera constante. Sin embargo, Laura insiste en que su versión es verdadera y que no habría expuesto este tema públicamente si no estuviera segura de los hechos.

“Yo tengo claro en qué me metí, yo sabía que no iba a ser fácil… Yo sé qué pasó, ella también sabe qué pasó. Si fuera mentira, yo no estaría acá diciéndolo a todos los que ven este programa”, afirmó con determinación.

Laura González aseguró que una publicación de Karina García la llevó a terminar su relación y buscar ayuda psicológica - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram - cortesía de prensa del Canal RCN

En días anteriores, Laura compartió con Altafulla, otro participante del programa, que la decisión de Karina de enviarla a la habitación Fuego podría haberse debido a que, en un primer momento, la influenciadora no la reconoció.

Esta hipótesis fue respaldada por Norma Nivia, que sugirió que, de haber identificado a Laura desde el principio, Karina probablemente habría optado por enviarla a la habitación Agua. “Mucha pelota no haberte reconocido… Te hubiera mandado para el otro lado (habitación Agua), obvio”, comentó Norma, apoyando la teoría de su compañera.

Los difíciles momentos por los que está pasando la ex protagonista de novela de 2017 provocaron una oleada de comentarios en redes sociales que fueron respondidos por la madre de la comunicadora social.

Mamá de Laura González defendió a su hija de insultos en redes - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

“Ella simplemente dijo la verdad. Ella dijo la verdad. ¿Por qué? ¿Me atrevo a decir que dijo la verdad? Porque yo he vivido con ella. Sí, hay madre unida y hija unida. Somos nosotras dos. Nos contamos todo, hacemos todo juntas y de eso puede constar mucha gente”, sostuvo en un video que publicó en Instagram.

Y agregó: “Se lo aseguro que nosotras somos unas mujeres tan serias que nunca nos atreveríamos a levantar un falso testimonio ni mentir menos tal cual ella lo cuenta tal cual sucedió. ¿Por qué lo digo y me atrevo a reafirmarlo? Porque yo soy la mamá y soy la que tiene que estar con ella en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría, apoyarla en todos sus proyectos y ayudarle a trabajar. Porque yo a mis hijos los enseño a trabajar realmente y a salir adelante”.

La madre de Laura González invitó a todas las mujeres que han atacado a su hija a dejar el odio, puesto que ninguna persona desearía vivir la infidelidad de primera mano.

“Sé de muy buenas fuentes cuántas personas hay acá que están tratando de perjudicar también su atención. Y es muy triste porque deberíamos de apoyarnos entre mujeres. ¿O es que usted, señora que tiene esposo o señorita, que tiene novio o señora que tiene esposo, como sea, viven casados como sea, les gustaría que alguien se metiera en su matrimonio o en su compromiso? ¿No es cierto? ¿Entonces, por qué en lugar de apoyarnos, nos destruimos tanto?”, resaltó.