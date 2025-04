Joven causa indignación al evadir el pago en TransMilenio e interpretar una canción desafiante: fue sancionado

Además de grabarse mientras se colaba, el joven cantó una canción afirmando que no pagaría el pasaje - crédito @ColombiaOscura_ / X

Un video que se viralizó en redes sociales causó indignación en los habitantes de Bogotá. Un joven se garbó a sí mismo evadiendo el pago del pasaje en el sistema de transporte masivo TransMilenio, generando una fuerte reacción en diferentes plataformas digitales. Lo que más llamó la atención, fue que mientras se colaba, cantó una canción afirmando que no pagaría.

En la grabación se observa al joven ingresando sin pagar a la estación Tercer Milenio, utilizando el área destinada para el acceso de los buses. Mientras realiza esta acción, el menor canta una canción improvisada en la que afirma no tener intención de pagar el pasaje. La letra incluye frases como: “Yo no voy a pagar, yo no voy a pagar y el que me moleste lo voy a levantar a mondá. Yo no pago ni aquí, yo no pago ni allá porque soy guajiro en esa mondá, así tranquilo me voy a volar”. Este comportamiento, acompañado de su actitud desafiante, generó una ola de indignación entre los usuarios de redes sociales.

Menor evade el pago en TransMilenio, grabación genera indignación en redes - crédito @ColombiaOscura_ / X

Como era de esperarse, la imágenes provocaron una avalancha de comentarios en redes, donde los internautas expresaron su rechazo hacia el acto del joven. Las críticas no solo se centraron en la evasión del pago, sino en la percepción de falta de respeto hacia la ciudad. Algunos usuarios señalaron que este tipo de comportamientos son comunes entre personas que no son originarias de Bogotá, lo que abrió un debate sobre el sentido de pertenencia y la responsabilidad ciudadana.

Entre los comentarios más destacados, algunos usuarios afirmaron: “Los bogotanos debemos aguantar tanto” y “Bogotá siempre va a ser una ‘mierda’ para vivir justo porque un gran porcentaje de sus habitantes no son bogotanos y tienen cero sentido de pertenencia”. Otros, sin embargo, señalaron que este tipo de actos no son exclusivos de personas de otras regiones, argumentando que “los bogotanos también hacen eso, eso hace parte de su cultura”.

TransMilenio confirmó que el joven fue ubicado y sancionado horas después - crédito @TransMilenio / X

Horas después de que el video se viralizara, la empresa TransMilenio confirmó a través de redes sociales que el joven involucrado era un menor de edad. Según detalló la entidad, el joven fue localizado en la estación Paloquemao junto a un acompañante y recibió una sanción por evadir el pago del pasaje. En su pronunciamiento, TransMilenio rechazó este tipo de actos, subrayando que no contribuyen al buen funcionamiento del sistema de transporte masivo.

El comunicado también destacó la colaboración de la Policía de Bogotá en la identificación del menor, lo que permitió tomar las medidas correspondientes. Este caso reavivó la discusión sobre la necesidad de implementar sanciones más estrictas para quienes evaden el pago en el sistema de transporte público.

Tras conocerse la sanción aplicada al menor, algunos internautas sugirieron que el joven debería grabar un video disculpándose por su comportamiento. “Cometió un error, pero puede resarcirlo”, comentó un usuario en redes sociales. Otros, en cambio, pidieron que se establezcan consecuencias más severas para quienes ingresan al sistema sin pagar, argumentando que este tipo de acciones afectan a todos los usuarios y al sistema en general.

Ciudadanos proponen multas severas y reforzar la seguridad en estaciones - crédito @Maferoc/X

Entre las propuestas planteadas por los ciudadanos, se mencionó la necesidad de imponer multas más altas y de reforzar los controles en las estaciones para evitar que este tipo de incidentes se repitan. “Ingresar a un sistema de transporte masivo sin pagar debería tener consecuencias más graves. Toca ponernos serios en este país”, expresó otro usuario.

El caso del joven que evadió el pago en TransMilenio no es un hecho aislado. La evasión del pasaje es un problema recurrente en el sistema de transporte masivo de la capital del país, lo que representa un desafío constante para las autoridades y para la empresa encargada de su operación. Este tipo de comportamientos afecta las finanzas del sistema, y genera malestar entre los usuarios que cumplen con el pago de su pasaje.