Peñalosa respondió críticas de Petro al Banco de la República: “Las instituciones se crearon precisamente para protegernos de politiqueros irresponsables”

Una arremetida lanzó el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en contra del presidente Gustavo Petro luego de que, en pleno consejo de ministros el 31 de marzo, criticara a los directivos del Banco de la República.

Peñalosa defendió la idoneidad de los directivos del Emisor para decisiones relacionadas con la tasa de interés.

“Muy cierto eso de que el ladrón juzga por su condición. Gustavo Petro no entiende que hay personas que hacen lo que es correcto y no lo que es políticamente conveniente. Fue una mayoría de miembros de la junta, altamente calificados, economistas de verdad, de los que sí entienden y creen en la econometría, los que votaron contra lo que quería irresponsablemente el gobierno y el politiquero mandadero ministro de Hacienda”, señaló en X.

Asimismo, celebró que el Banco de la República tenga un margen total de independencia que permita tomar decisiones no en los intereses del Gobierno sino en paradigmas técnicos.

“Felizmente las instituciones que se crearon precisamente para protegernos de politiqueros irresponsables, como un Banco de la República independiente del gobierno nacional, están funcionando. No sobra recordar que fue la Constitución de 1991 que tanto le gusta a Petro la que dió independencia al Banco de la República”, agregó.

Las críticas de Petro al Banco de la Republica

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el lunes 31 de marzo de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó duras críticas hacia la junta directiva del Banco de la República tras su decisión de mantener la tasa de interés en 9,5%, en lugar de reducirla, como era su previsión; al considerar que el crecimiento de la economía nacional haría pensar en una determinación en ese sentido.

Petro, que se despachó en su perfil de X, calificó como “rechazable” esta postura y afirmó que la misma responde a motivos “exclusivamente políticos”. Así pues, el primer mandatario cuestionó que esta decisión no tiene como objetivo frenar la inflación, sino contener el crecimiento del país en este rango, con lo que no dudó en lanzar fuertes calificativos hacia los miembros del emisor.

“Mientras cae profundamente el desempleo laboral y aumenta rápidamente la ocupación laboral, la junta directiva del Banco de la República, por razones exclusivamente políticas, busca contener el crecimiento económico”, afirmó Petro. Y remarcó que, a su parecer, la inflación del mes anterior se mantuvo estancada debido al “brote de especulación del gas domiciliario, impulsado artificialmente”.

Petro sacó pecho por los avances en materia económica, justo en el día en el que se conoció el índice de desocupación laboral emitido por el Dane, en el que se registró una reducción entre febrero de 2023 y 2024, pues disminuyó casi 1,4 puntos, al llegar a un 10,3%; la más baja para un mes de febrero desde 2017. Y la tasa de participación laboral, que pasó del 56,4% al 58%.

Asimismo, no se limitó a criticar la decisión del banco, sino que además acusó a los sectores de oposición de intentar frenar el crecimiento económico de su Gobierno. “El uribismo trata de detener el éxito económico a como dé lugar, usando su mayoría en la junta directiva del Banco de la República”, destacó Petro, que apuntó hacia cómo buscan “sin ningún argumento técnico”, poner coto al Ejecutivo.

Petro también señaló que los problemas económicos no se limitan a la influencia de partidos de oposición sobre el banco central. También hizo énfasis en las dificultades en las finanzas públicas. “El problema fue antes y no es una caída del recaudo... Esto se debe a medidas tomadas en el año 2023, desastrosas y no informadas al presidente”, dijo el gobernante, con un destinatario claro.

En efecto, con esta acusación se refirió de forma directa al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, al que le pidió que aclare decisiones que, según el presidente, han mermado las capacidades de su administración.