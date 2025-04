Karina García se destapó sobre su relación con el cantante Blessd en ‘La casa de los famosos’: “Me hizo sufrir mucho”

En medio de una conversación con la Toxi Costeña, la influencer paisa habló de su relación con Blessd - crédito La Casa de los Famosos Colombia

Durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, la influencer Karina García compartió detalles de una relación sentimental que vivió por varios años y que, según se interpretó, podría estar vinculada con el cantante de reguetón Blessd.

Aunque la creadora de contenido evitó mencionar explícitamente el nombre del artista, numerosos comentarios dentro del programa apuntaron a esta conexión, entre ellos, una referencia que incluyó un “techo azul”, un detalle que algunos participantes asociaron al característico color de cabello de Blessd.

Según señaló la sincelejana Toxicosteña, que indagó al respecto, “ese color podría ser clave para identificar de quién hablaba Karina”.

De acuerdo con lo dicho por García en una conversación, su relación con el mencionado cantante fue “bastante larga” y dejó en ella mucho aprendizaje.

“Duré tres años ahí y fueron muy intensos, mucho, demasiado”, declaró la influencer en uno de los episodios emitidos, según información recogida del reality.

Una relación intensa y emocional

Al hablar de su experiencia amorosa, Karina aseguró que fue una etapa cargada de emociones complejas. La influenciadora describió cómo el hombre en cuestión mantenía actitudes ambiguas, algo que incrementó el nivel de involucramiento emocional por parte de ella. “Terminaba con la novia, estaba conmigo; yo de él me tragué demasiado”, confesó García, según lo publicado en el programa. Afirmó también que, aunque sabía que él no estaba enamorado, continuó en la relación debido a sus sentimientos profundos hacia él.

La influenciadora aprovechó para desmentir rumores que la han señalado como “moza” del cantante, una polémica que ha generado comentarios en redes sociales. Según su testimonio dentro del reality, negó haber sido la tercera en discordia entre la relación pública de Blessd y su pareja conocida como “La Suprema”. Karina aclaró que solo tuvieron contacto cuando él estaba soltero: “Siempre que compartíamos, él no estaba en relación”, defendió la influenciadora.

Una mezcla de sufrimiento y refugio

Aunque Karina describió parte de su relación como agradable, no ocultó que atravesó momentos de dolor. Según ella, la falta de amor en su infancia influyó en cómo vivió aquella etapa, considerando a la relación un “refugio” frente a otras dificultades emocionales. “Esa relación me hizo sufrir mucho (...) me sentía sola, me sentía vacía”, expresó García a “La casa de los famosos Colombia”. Explicó también que encontró en la conexión con este hombre algo que la hacía sentir mejor en momentos duros: “Él me hacía volver a reír y olvidar cosas fuertes”.

Karina García es una de las participantes con más nominaciones en placa en el reality - crédito cortesía Canal RCN

Reconoció que la relación dejó una marca significativa en su vida, y si bien hubo experiencias positivas, éstas no compensaron el daño emocional: “Yo sabía que él no era, pero lo que vivimos fue muy chimba”, comentó, añadiendo que finalmente optó por soltar ese vínculo y seguir adelante.

Las declaraciones de Karina García despertaron diversas reacciones entre los miembros del programa y en las plataformas digitales, donde se debatió sobre la posibilidad de que se tratara de Blessd. Por otro lado, los internautas reconocieron la valentía de García por exponer su historia en un espacio público y reflexionaron sobre la complejidad de las relaciones románticas cuando existen desequilibrios emocionales.

Karina García antes de alcanzar la fama

Karina García, conocida como modelo e influencer, acumula más de dos millones de seguidores en Instagram. Su reconocimiento en el mundo de las redes sociales se ha visto impulsado por diversas controversias en las que ha estado involucrada.

Karina García, participante 'La casa de los famosos Colombia 2025' es madre de dos hijos, Isabella, la mayor tiene 17 años y vive en Estados Unidos, Valentino, su varón todavía la acompaña en casa - crédito @rastreandofamosos y @karinagarciaoficiall/Instagram

Nacida en Antioquia, la modelo de 34 años trabajó como auxiliar de enfermería durante ocho años. Ser madre a los 17 años marcó un punto de inflexión en su vida, ya que perdió el apoyo económico de sus padres para continuar con sus estudios.

“Me contactaron para hacer un casting para una marca de jeans, participé y gané. Así fue como comencé en el mundo del modelaje”, compartió Karina sobre el inicio de su carrera.

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Blessd ni “La Suprema” han emitido comentarios al respecto sobre las declaraciones de Karina en La casa de los famosos Colombia.