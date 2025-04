Habló víctima del acosador de X que fue expulsado de El Campín: “El proceso es revictimizante”

Presunto Acosador De X Fue Retirado Del Campin En El Clásico Santa Fe Vs Millonarios - crédito @dgarciar10/X

Durante la realización del clásico 340 en el estadio El Campín de Bogotá, entre Millonarios e Independiente Santa Fe, el 22 de marzo, un hecho entorpeció que varios de los asistentes disfrutaran el encuentro por la expulsión del escenario deportivo de un aficionado de Santa Fe.

Este hombre, identificado como Stefan Quiroga Fajardo, fue denunciado por algunas de las personas que se encontraban en el lugar como el acosador que tiene atemorizadas a varias mujeres a través de la red social X.

Por medio de la misma red, el usuario Tifosi Doug (Lewis’ version) (@dgarciar10) de X reveló las razones por las que este sujeto está siendo investigado por el delito de acoso.

“Stefan Quiroga es un acosador SISTEMÁTICO a través de sus redes sociales. Acosa, se burla, amenaza y vapulea con la dignidad y la tranquilidad de las personas!!! NI UN SOLO MOMENTO DE SILENCIO PARA ESTOS CRIMINALES EN LAS TRIBUNAS”, publicó el internauta, quien además comentó que, cuando lo vio en el estadio, lo increpó y el acusado intentó golpearlo.

Este hombre, identificado como Stefan Quiroga Fajardo, fue denunciado por algunas de las personas que se encontraban en El Campín como el acosador que tiene atemorizadas a varias mujeres a través de la red social X - crédito ESET/Captura de Pantalla @dgarciar10/X

El caso cobró tal importancia que Semana logró conversar con varias de las mujeres que han sido víctimas de acoso cibernético por parte de Quiroga Fajardo.

María Paula García, Diana Gómez y Catalina Cortés han sido algunas de las mujeres que han sido blanco de este tipo de hostigamientos durante varios años a través de la plataforma, lo que incluso las ha puesto a temer por su vida debido a las amenazas de muerte que este hombre les ha hecho, situaciones que ya están en conocimiento de la justicia.

Ángela Losada es otra de las víctimas que decidió contar de manera concreta cómo ha sido para ella vivir por varios años con la sombra de este hombre, que se ha dedicado a averiguar todo sobre su vida, incluso logrando penetrar hasta su hogar.

“Esto ha sido un hostigamiento de tres años en el que Stefan, además, programó un robot para que me llamara todo el día y por eso me tocó bloquear las llamadas de números desconocidos. Es vivir con la zozobra de no poder hablar con nadie porque él tiene personas en todas partes, me sentía vigilada todo el tiempo”, narró Ángela.

Desde la expulsión de Stefan Quiroga en el ‘Coloso de la 57′, este hombre no ha vuelto a aparecer en redes sociales, y todas sus víctimas están a la espera de que las autoridades logren finalmente tomar medidas contundentes - crédito Freepik

Todo el proceso está siendo apoyado por sus amigos, quienes se encargan de recopilar todo tipo de pruebas, ya que Losada no quiere revivir esos episodios por su salud mental: “El proceso es revictimizante, no es chévere estar pendiente de mi caso porque esto implica una afectación emocional fuerte”.

Otra de las mujeres víctimas de este hombre es Nathaly Vallejo, que lleva un proceso desde el año 2022, donde recibía sus comentarios y mensajes en publicaciones, tratándola de manera obscena y juzgando su apariencia física.

Tal era la persecución, que un usuario de las redes sociales le escribió por mensaje directo para decirle de qué hombre se trataba. De ahí en adelante, otra de las víctimas de sus ataques también se comunicó con ella para confirmar la información. Desde entonces, y teniendo en cuenta que los acosos llegaron hasta amenazas de muerte, Vallejo se dedicó a hacerle seguimiento virtual a este hombre.

Luego de que pudo obtener más pruebas, fotografías, e incluso identificó su voz, el caso lo llevó hasta la Fiscalía. Incluso, decidió aceptar un proceso de conciliación, que terminó siendo perjudicial para ella.

Otra de las mujeres víctimas de este hombre es Nathaly Vallejo, que lleva un proceso desde el año 2022, donde recibía sus comentarios y mensajes en publicaciones, tratándola de manera obscena y juzgando su apariencia física. - crédito CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE

“Él aceptó un acuerdo en el que yo borraba un escrache que le había hecho y él toda la información que subió de mí, acuerdo que incumplió totalmente porque al mes empezó a publicar fotos de mi hermano burlándose de su condición de síndrome de Down. Pusimos la denuncia en Fiscalía y después de tres meses me llegó un auto de archivo. Estaba agotada mentalmente, esta persona te roba la energía”, lamentó Nathaly.

Desde la expulsión de Stefan Quiroga en el ‘Coloso de la 57′, este hombre no ha vuelto a aparecer en redes sociales, y todas sus víctimas están a la espera de que las autoridades logren finalmente tomar medidas contundentes para que no siga ejerciendo temor sobre ellas y se le apliquen las medidas correspondientes según la ley.