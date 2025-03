Yina Calderón reveló qué relación tenía con Andrés Altafulla tras su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Le daba besitos”

La empresaria recordó comentarios despectivos del cantante que fracturaron su amistad y prometió mantener su distancia dentro del reality - crédito canalrcn / Instagram

La llegada de Andrés Altafulla a La casa de los famosos Colombia no pasó desapercibida, especialmente para Yina Calderón, que rápidamente dejó entrever que su relación con el cantante y actor no es la mejor. L empresaria de fajas compartió con sus seguidores una serie de anécdotas y detalles que explican el motivo detrás de su fría recepción al nuevo integrante del reality. La DJ recordó momentos del pasado que compartió con Altafulla y reveló comentarios despectivos que él habría hecho sobre ella, lo que terminó por fracturar su amistad.

De acuerdo con el relato de Yina, ambos mantenían una relación de amistad desde hace varios años. Durante ese tiempo, Altafulla era un invitado frecuente en las famosas fiestas organizadas por Yina, conocidas como “putifiestas”. En estas reuniones, el cantante tenía la oportunidad de subir al escenario y presentar su música, con el apoyo incondicional de la creadora de contenido. Sin embargo, la empresaria confesó que, además de la relación profesional, hubo momentos más cercanos entre ellos, aunque sin llegar a formalizar nada. “Le daba uno que otro besito, pero nunca fuimos nada serio. Era solo un parche”, afirmó Yina frente a las cámaras del reality.

Yina Calderón expuso las razones de su distanciamiento con Andrés Altafulla dentro del reality - crédito Canal RCN

Meses antes de ingresar al programa, Altafulla participó en una campaña para ser seleccionado como uno de los integrantes de La casa de los famosos. En ese momento, Yina decidió apoyarlo públicamente, incluso promoviendo su candidatura en redes sociales. Sin embargo, este gesto de respaldo se vio interrumpido por una advertencia que recibió de una amiga cercana, que le sugirió que no continuara ayudándolo. Yina aseguró que esta amiga, identificada como Melissa, le comentó que Altafulla había hecho comentarios despectivos sobre ella en un evento privado en Medellín.

En palabras de la huilense, su amiga Melissa le relató que durante dicho evento, una persona le preguntó a Altafulla sobre su relación con Yina, a lo que él respondió que nunca había tenido nada con ella y que incluso le daba “asco”. Este comentario, según la empresaria, fue un golpe inesperado. “Todo en la vida se sabe, y yo sé que mi amiga no me miente. Él no se imaginaba que ella estaba en esa reunión”, expresó Yina, asegurando que este episodio marcó el fin de su apoyo hacia el cantante.

Amigo de Yina Calderón defendió la ropa que usa en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yinacalderontv/IG

Tensión evidente en el reality

El ingreso de Altafulla al reality, que tuvo lugar el sábado 29 de marzo, generó reacciones mixtas entre los participantes. Mientras algunos, como La Liendra, Emiro y Mateo Varela, lo recibieron con entusiasmo, Yina optó por mantener su distancia. La empresaria aprovechó un momento en el cuarto de maquillaje para explicar a sus seguidores, a quienes llama “sayayinas”, las razones detrás de su comportamiento. “Yo no le voy a decir nada todavía, pero en algún momento él me lo va a tener que sostener”, afirmó, dejando claro que no planea dejar pasar el incidente.

Además, Calderón expresó su desconfianza hacia Altafulla, asegurando que lo mantendrá vigilado durante su estadía en el programa. También mencionó que, en su opinión, muchas mujeres se están dejando llevar por el carisma del cantante, algo que ella no está dispuesta a permitir. “Las mujeres se están volviendo tontas con él, pero yo no lo voy a dejar pasar”, añadió.

¿Quién es Andrés Altafulla?

El cantante Altafulla provocó reacciones mixtas entre los participantes del reality - crédito @altafulla / Instagram

Altafulla, cuyo nombre completo es Andrés David Altafulla Blanco, es un cantante y actor de 30 años originario de Barranquilla. Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó a ganar notoriedad tras su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, donde compartió pantalla con figuras como Laura González y la propia Yina Calderón. Su paso por este programa fue clave para abrirle puertas en la industria musical y del espectáculo.

El ingreso de Altafulla a La casa de los famosos también generó sorpresa en Laura, que tuvo una relación sentimental con él durante su participación en el reality de 2017. La convivencia entre ambos en el programa despertó especulaciones sobre la posibilidad de que revivan su romance, especialmente porque comparten la misma la “habitación fuego”. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado indicios claros de que esto ocurra.