A Melissa Gate le contaron las veces que le falló su posicionamiento y no logró sacar a Yina Calderón

Melissa Gate es una de las participantes de La casa de los famosos Colombia que ha tenido tino con los posicionamientos, tanto que a cada uno a los que se les ha ubicado en frente, han salido por la puerta de los eliminados rumbo a encontrarse con sus seres queridos.

Sin embargo, en dos oportunidades a la paisa le ha fallado el radar para dejar a alguien por fuera de la competencia, que fueron cuando se posicionó frente a la empresaria de fajas, exponiendo las razones por las que la quería fuera del reality.

Estos posicionamientos se llevaron a cabo a finales de febrero cuando Calderón estuvo en riesgo de eliminación.

“Quiero que te quede algo muy claro, querida: yo no te odio, te odiaría, pero eres fea, Dios te odió primero. Aparte de que eres metida, chismosa y todo el tiempo te estás metiendo en mi vida, me sobran más que razones para desear que te vayas de esta casa”, le dijo en ese momento Melissa a Yina.

Y es que este posicionamiento se hizo viral, después de que la paisa se ubicara frente al Negro Salas, el más reciente eliminado del programa de convivencia del Canal RCN.

Una vez más Melissa deja fuera a un participante, pero Yina Calderón es la única que ha vencido esa “maldición” de ser expulsada por los seguidores de Gate.

Estas fueron las segundas declaraciones de Melissa cuando se posicionó frente a Yina y criticó el vestuario elegido por la DJ: “Cuidado te mueves mucho, porque de pronto me chuzas un ojo con una de tus mangas, querida. Eres como un domingo en la escuela, sin clase, sin estilo, sin glamour. Espero que te quede muy claro”.

En redes sociales, los comentarios de los seguidores del programa como de las creadoras de contenido, revivieron estos momentos con mensajes como: “Dos veces Melissa no ha podido con Yina, pero al resto si al desnucadero”; “creo que el poder de ambas se demuestra en las veces que Yina ha regresado a la casa tras la eliminación” “seguimos esperando que Yina le haga la vida de cuadritos a Melissa”; “Melissa es tremenda parca, pero con Yina le ha tocado difícil”, entre otros.

Cómo fue el posicionamiento de Melissa al Negro Salas

Aunque muchos esperaban que Melissa se posicionara nuevamente frente a Yina Calderón como lo hizo en otras oportunidades, en esta ocasión el afectado fue el Negro Salas, que resultó eliminado del reality con apenas un 5% de votos de apoyo.

Cuando llegó el turno de que la paisa pasara el frente de su elegido, al ponerse de pie para tomar el lugar que le correspondía aseguró que “esto es muy difícil, yo a todos los odio por igual”.

Agregó que: “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque me parece que debes pasar tu cumpleaños con tu esposa, que es la única mujer que realmente de ama. Las parejas deben estar unidas y en tu lugar, no me gustaría que mi novio estuviera acá en este ambiente tan hostil y tan pesado”.

Finalmente, la participante aseguró que de que se presentara un regreso a la competencia, el actor y modelo fitness no se tomaría las cosas personales como ocurrió con otras figuras.

En respuesta, el artista aseguró que “no tengo nada que decirle sino que agradecimiento para Meli”, dejando claro que todo se trata de un juego y algunos deben quedar por fuera para que otros avancen en su deseo de llegar a la final.

Esto demuestra que algunos participantes comprenden la situación de lo que ocurre con las dinámicas de la convivencia entre los famosos.