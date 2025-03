Olivia Rodrigo en el Estéreo Picnic: Bogotá sorprendió a la artista con espectacular dinámica en el cierre del festival de música

La artista estadounidense se presentó en el Estéreo Pícnic en el Parque Simón Bolívar - crédito @lauxf0/TikTok

Olivia Rodrigo fue una de las artistas invitadas a la edición del Festival Estéreo Pícnic, que se llevó a cabo los días 27, 28, 29 y 30 de marzo de 2025 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La promesa del pop brilló en el escenario a pesar de la lluvia que por momentos intentó apaciguar el ánimo de los asistentes; sin embargo, la estadounidense sorprendió al público con un show lleno de emoción y una dinámica bastante especial en Bad Idea Right?”

La canción de Olvia Rodrigo está narrada como un monólogo con su yo interior en el que la cantante intenta convencerse a ella misma de no reavivar la llama del amor con una expareja, con la que se encontró en una fiesta con amigos.

La artista de 22 años, logró impactar en Bogotá con la precisión de los asistentes para unirse a la dinámica que ya había ejecutado en Brasil y Estados Unidos al interpretar el sencillo Bad Idea, Right?

En esta parte del show, Rodrigo pide algo especial a los asistentes que consiste en guardar silencio cuando canta: “Now I’m gettin’ in the car, wreckin’ all my plans I know I should stop”.

Es ahí donde el público bogotano se queda completamente en silencio para luego explotar en gritos en la parte que Olivia interpreta: “But I Can’t”, quedando tan impactada que no dudó en hacer una pausa para destacar la sorpresa que se llevó en ese momento tan especial.