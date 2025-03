Equipo de Yina Calderón le retiró el apoyo a la Toxi Costeña tras declaraciones del mánager de la cantante: “Necesario tomar esta decisión”

La visita de un amigo cercano de La Toxi Costeña dejó mensajes de apoyo y frases que incomodaron a los participantes - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

En una polémica y una batalla campal se convirtió la aparición de uno de los amigos de la Toxi Costeña, que se identificó como su mánager tras salir de la dinámica de congelados en La casa de los famosos Colombia, cuando aseguró que una de sus amigas cercanas sentía envidia de la intérprete de Macta llega.

Esto llevó a que el equipo que respaldaba a la DJ, evitando que en las jornadas de eliminación quede por fuera de la casa estudio, retirara el respaldo a la Toxi como lo expresaron en un reciente comunicado. Según afirmaron en el mensaje que la decisión se fundamentó en lo expresado por el mánager de la participante cuando dijo: “Yo ya hice mi trabajo, el resto háganlo ustedes”.

Equipo que respalda a Yina Calderón retiró el apoyo a la Toxi Costeña - crédito @teamyina/IG

En el mensaje, además, califican el hecho como “inaceptable”, por lo que “hemos decidido retirar nuestro apoyo hacia ella. Este comentario sugiere que Yina Calderón siente envidia hacia la Toxi Costeña, lo cual es completamente falso”. Así las cosas, la cantante se habría quedado sin el respaldo de la comunidad para futuras eliminaciones.

Agregan que la Toxi “no tiene la culpa de esta situación, ya que no está al tanto de las declaraciones que su manager ha realizado”, razón por la que Yina estaría muy triste y alejada de su compañera del equipo Fuego y que la habría llevado a tomar la decisión de competir sola de ahora en adelante en el reality.

En una conversación con Karina García, Yina Calderón sugirió que tal vez era el momento de dejar que la Toxi Costeña se alejara del grupo, lo que podría cambiar la dinámica del equipo "Chicas Fuego" - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Concluyen en su mensaje lo siguiente: “Aunque no responsabilizamos a la Toxi Costeña, consideramos necesario tomar esta decisión en defensa de Yina Calderón”, dejando varias reacciones en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente, los internautas dejaron sus comentarios al respecto: “Menos mal ella no necesita del apoyo de ese combo, si no, termina más hundida”; “no pues, que miedo, si Yina es lo más lambona que existe”, entre otros.

Qué dijo el mánager de la Toxi Costeña

A pesar de no mencionar directamente a Yina Calderón, la advertencia de Osvaldo sobre la envidia fue claramente interpretada como una referencia a la empresaria - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

Osvaldo Arcia ingresó a la casa con un peluche en las manos, un regalo que contenía una loción de la hija de la Toxi Costeña, y pidió a la participante que no se moviera mientras le transmitía su mensaje: “Tóxica, préstame mucha atención, la que te admiraba está sintiendo envidia de ti, no dejes que ella te apague el brillo por favor, hazme caso”.

Pero esto no fue lo único que dijo el hombre, pues lanzó un fuerte dardo en contra de Calderón, incluso, elogió a Emiro Navarro y a Melissa Gate, con comparativas a los participantes: “Toxi, eres tan noble como el corazón de Emiro. Tan valiente como Melissa. Quiero verte todos los días creando contenido, por favor”.

También hubo oportunidad para decirle que la costa caribe tiene sus ojos puestos en su participación y que su familia se encuentra bien: “Los niños están superbién. Mariana te envía esto, durmió anoche con él. Tiene la lección de ella para que te sientas cerca. Dice que se parece a Mía, a la perrita (...) Tóxica, toda la costa está contigo. Tu tío Pancho tiene a Sincelejo revolucionado, tu tía está pendiente de los niños (...) dicen que se sienten orgullosos de ti”.

Las tensiones entre Yina Calderón y la Toxi Costeña podrían intensificarse, especialmente con las indirectas de Osvaldo Arcia - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Finalmente, cuando terminó sus palabras para la cantante, aprovechó la oportunidad para dejarles un mensaje a otros de los participantes, una de ellas Karina García, a quien instó a no dejarse opacar por otros.

“Emiro, te quiero mucho. Meli, las dos ya interpretaron el juego muy bien, por favor, necesitamos que revolucionen esta casa, que pongan patas pa’ arriba esto”, provocando varias críticas en redes sociales, pues no estuvieron de acuerdo con su intervención.