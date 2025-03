Alerta no aguanto más en ‘La casa de los famosos’: hizo fuerte advertencia a los que hablaron de él en el brunch

El hecho causó risas entre sus compañeros - crédito @andrescaceress1 / X

En el brunch de La casa de los famosos Colombia las tensiones se desbordaron en el momento en el que hablaron de las dinámicas ocurridas. Y es que Alerta, al no estar en la placa, no pudo participar, pero después se enteró de lo que se habló sobre los participantes de la casa y reaccionó sorprendido tras ser calificado como “tibio”. Así que con un tono que no es muy común en él dijo: “¡Maldita! Ahora sí que soy tibio, les voy a mostrar que no. Voy a la guerra con el que sea, me hago matar”.

Sus palabras sorprendieron a los demás habitantes de la casa, que no dudaron en seguir su juego y también lanzaron críticas en su contra por ser “tibio”. Incluso, el actor Camilo Trujillo indicó que Alerta es el concursante más peligroso de la casa porque siente que “habla a sus espaldas”. Además, el Negro Salas lo calificó también como “tibio”.

Y es que la controversia no solo giró en torno a las palabras de Alerta, sino al impacto que estas tuvieron en el resto de los demás participantes. Y es que Melissa Gate, expresó su descontento al señalar que lo que más le dolía de la situación era que Alerta le estaba “robando el protagonismo”, teniendo en cuenta que las peleas, generalmente, tienen relación con Melissa Gate.

El hecho también causó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde muchos de los internautas apoyaron al famoso humorista: “Me dio mucha risa JAJAJAJA esa actitud de loco furioso sabiendo que es una ternura”, “Eso mi Alertica, ¡alócate! Tibio, pero talentoso” y “Lo amo mi favorito”.

Sin embargo, hay otras personas que se fueron en contra de Alerta, con comentarios como: “El que debió salir esta semana fue Alerta. Su contenido es puro cringe, es falso, doble cara con todos, nos llamó bots. Fácilmente el más TIBIO de la casa, algunos lavaperros ya hasta dicen lo que realmente piensan de manera educada” y “Alerta confirmando que es el mas tibio de la casa. Con ellas habla de ellos y con ellos habla de ellas. Otro que pierde mi apoyo”.

Los comentarios siguen divididos, teniendo en cuenta que fue un momento de humor, como es común por parte del famoso humorista, que no duda en aprovechar cada situación para generar contenido.

El brunch dejó un ambiente de confrontación y alianzas divididas

Aunque este episodio que se viralizó rápidamente en redes sociales fue un juego, demuestra cómo un comentario de este tipo puede desencadenar reacciones desproporcionadas, especialmente en un entorno donde las relaciones interpersonales ya están marcadas por conflictos latentes.

Y es que con algunos de los personajes, las emociones siguen a flor de piel, tal cual como se demostró en medio de la dinámica con la tensión entre Yina Calderón y el grupo de los lavaplatos, teniendo en cuenta que ella asegura que muchos de ellos son falsos con sus compañeros, por lo que sembró la duda con sus declaraciones.

El desarrollo de este suceso pone en evidencia cómo estas interacciones son sinónimo en escenarios de confrontación, especialmente cuando las emociones y las percepciones individuales entran en juego.

Cabe mencionar que cada una de las situaciones que se viven en la casa se desatan con comentarios directos o rumores, por lo que pueden tener un impacto significativo en las relaciones interpersonales de los habitantes de la casa, como ocurrió anteriormente con Melissa y Yina, con Laura G y Karina, pues su ingreso también fue uno de los más comentados, debido a que le recordó uno de los temas del pasado, pues la nueva integrante asegura que la modelo le “quitó” a su prometido en Río de Janeiro (Brasil).