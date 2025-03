Consejo de Estado negó tutela que buscaba que el presidente Gustavo Petro no exhibiera banderas del M-19

Una tutela buscaba que el presidente Gustavo Petro no pudiera exhibir banderas del antiguo grupo guerrillero el M-19 - crédito Jesús Áviles/Infobae

El Consejo de Estado rechazó una tutela que solicitaba impedir al presidente Gustavo Petro seguir exhibiendo la bandera del M-19 en sus apariciones públicas.

La decisión, informada por Caracol Radio, concluye que esa conducta está dentro del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y no constituye una apología a la violencia.

Según el fallo, las acciones del mandatario corresponden a su interpretación de distintos hechos históricos del país. En ese sentido, el tribunal consideró que no hay elementos suficientes para restringir su expresión en este contexto y que con esto no estaría afectando a algún tercero.

El fallo del Consejo de Estado se da porque el presidente Petro ha sido criticado en varias oportunidades por la presencia de estas banderas en actos oficiales en los que participa el mandatario colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Consejo de Estado responde a tutela que buscaba impedir que Gustavo Petro mostrara banderas del M-19 - crédito Consejo de Estado

El Consejo de Estado concluyó que las declaraciones del presidente Gustavo Petro no configuran una vulneración de derechos fundamentales ni constituyen apología a la violencia. En el fallo se lee: “Así pues, examinados los apartes transcritos del referido discurso, no es posible concluir que se vulnerara derecho fundamental alguno ni inferir que de tales expresiones se haga apología a la violencia o división del país, en tanto provienen de la mera liberalidad del presidente de la República y corresponden a su interpretación de diferentes circunstancias que conforman simplemente su opinión personal respecto a los asuntos mencionados”.

El Consejo de Estado concluyó que las declaraciones del presidente Gustavo Petro no configuran una vulneración de derechos fundamentales ni constituyen apología a la violencia - crédito Colprensa

La corporación también sostuvo que las críticas al discurso presidencial no justifican una restricción judicial, pues hacen parte del ejercicio legítimo del disenso democrático. Como precisa el fallo: “Lo cual deja ver que los argumentos traídos por (…) lejos de configurar vulneración de derecho fundamental alguno, son la manifestación de sus diferencias frente al discurso y los actos del primer mandatario, lo que también resultan válidos, precisamente, bajo el amparo de su derecho a la libertad de expresión”

Con base en esos argumentos, el Consejo de Estado decidió rechazar la solicitud presentada en la tutela. En el documento se establece que “con base en las anteriores consideraciones, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor”, al concluir que no se configuró una afectación que justificara la intervención del tribunal.

Consejo de Estado decidió rechazar la tutela en contra de Gustavo Petro - crédito Consejo de Estado

El presidente ha exhibido la bandera del M-19 en distintas intervenciones públicas realizadas en calidad de jefe de Estado. En 2024, durante una visita al colegio San Juan Bautista de La Salle, en el municipio de Zipaquirá, Gustavo Petro ordenó desplegar el símbolo del grupo guerrillero del que hizo parte, organización que se caracterizó por acciones armadas y operaciones de alto impacto, como la toma del Palacio de Justicia en 1985, el robo de la espada de Simón Bolívar y la ocupación de la embajada de la República Dominicana en 1980.

“Compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones”, dijo el primer mandatario de Colombia en aquella oportunidad.

Esta fue la bandera del M-19 exhibida en discurso de Gustavo Petro - crédito Institucional TV

En febrero de 2025, durante un evento convocado por su gobierno en Chicoral, Tolima, el presidente Gustavo Petro justificó la presencia de banderas del M-19. El encuentro, que reunió a campesinos para discutir un pacto por la reforma agraria, incluyó la exhibición de ese símbolo en medio de la jornada. “Esa banderita que está atrás y me dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé que, tiene esos tres colores. Y esos tres colores no son de un movimiento terrorista, tiene otro significado”, dijo el jefe de Estado en aquella oportunidad.

Y continuó diciendo: “ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz. Y ese rojo con que termina significa el color liberal. Era la paz de Colombia, en ese entonces, porque los liberales y los conservadores años cincuenta, años sesenta, se mataban entre sí”.