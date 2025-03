Victimas de Carlos Lehder hablan de la llegada del exintegrante del Cartel de Medellín al país: “En Colombia no ha pagado ni un solo día”

Algunas víctimas del excapo del Cartel de Medellín hablaron de su regreso a territorio nacional - crédito Migración Colombia

Carlos Lehder, conocido como el “Loco” por su papel en la fundación del cartel de Medellín, llegó en la tarde del 28 de marzo al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo comercial desde Alemania. Aunque intentaba ingresar al país como turista, fue detenido por funcionarios de Migración Colombia debido a una condena vigente en su contra y trasladado a disposición de la Policía Nacional.

La llegada de Carlos Lehder al país sigue generando controversia en el territorio nacional. En este contexto, Carlos Zuluaga y Ricardo Medina, que fueron víctimas del exnarcotraficante, compartieron sus declaraciones en W Radio, expresando sus opiniones sobre el regreso del exnarcotraficante a Colombia.

Carlos Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado en 1986, comentó sobre la llegada de Carlos Lehder, señalando que “no representa nada significativo”. En su intervención, expresó que, aunque sería positivo que Lehder colaborara con la justicia, para él y su familia “no significa nada”, ya que han intentado superar esta tragedia durante toda su vida. Zuluaga enfatizó que serán las autoridades quienes decidan qué hacer con el exnarcotraficante. “Si viene a colaborar con la justicia, sería muy bueno, pero para nosotros no significa nada, hemos tratado toda la vida de superar esto”, dijo en el medio antes mencionado.

Gustavo Zuluaga Serna fue un abogado y juez colombiano, reconocido por su valentía al dar a conocer el prontuario criminal de Pablo Escobar en 1983. Esta acción lo convirtió en un objetivo del cartel de Medellín, y el 30 de octubre de 1986, fue asesinado por orden del propio Escobar.

Tres años antes, Zuluaga había solicitado la detención del narcotraficante y le había arrebatado su investidura parlamentaria, lo que lo convirtió en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en Colombia.

El excapo de 74 años fue entregado a la Interpol - crédito Policía Nacional

Por otro lado, en el mismo espacio radial Ricardo Medina, hijo del magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Álvaro Medina Ochoa, expresó su deseo de que se haga justicia para todas las víctimas, destacando la importancia de la verdad en estos casos. En relación con el asesinato de su padre, Medina señaló: “Espero que el caso de mi papá no quede en la impunidad, el proceso fue archivado sabiendo que hay indicios muy serios”.

Medina relató que su padre, Álvaro Medina, era un abogado y magistrado comprometido con la justicia. En 1984, le correspondió la detención de varios miembros del cartel de Medellín, incluyendo a Pablo Escobar. A partir de ese momento, la familia comenzó a recibir amenazas, y el 8 de abril de 1985, su padre fue asesinado frente a su residencia. “Desde ahí empezamos a recibir amenazas y el 8 de abril de 1985 fue asesinado frente a nuestra residencia”, narró.

De igual manera, reconoció que, aunque el exnarcotraficante cumplió más de 30 años de prisión en Estados Unidos, destacó que en Colombia no ha pagado condena. “En Colombia no ha pagado ni un solo día, no ha colaborado con la verdad ni ha reparado a las víctimas”, aseveró.

Con respecto a la captura de Carlos Lehder, pesar de que su abogada, Sondra McCollins había indicado que estaban seguros de que Lehder no tenía deudas pendientes con la justicia colombiana, le informaron que tenía un proceso abierto y en teoría, el excapo debería pagar una condena de 24 años en prisión.

24 horas después de ser capturado, se confirmó que la captura de Lehder es legal y deberá esperar hasta el lunes 31 de marzo para que sea presentado ante el Juzgado 18 de Ejecución de Penas para que se aclare su proceso en una condena por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Antes de su captura en Bogotá, Carlos Lehder había sido conocido por la publicación de su libro Vida y muerte del cartel de Medellín, en el cual reveló varios secretos sobre el cartel y Pablo Escobar. Entre las revelaciones, destacó la financiación del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia y la traición que llevó a su captura, lo que finalmente lo mantuvo más de 30 años en prisión.