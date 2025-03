Hermana de Yina Calderón mostró su “desilusión” por las palabras del amigo de Toxi Costeña: “Desagradecido”

Juliana Calderón no dudó en expresar su opinión por los comentarios del amigo de la Toxi Costeña sobre Yina Calderón - crédito @meli_gate/x

La Casa de los Famosos Colombia vivió una nueva dinámica de congelados, esta vez, con un invitado especial para la Toxi Costeña, que en vez de dejar un ambiente de satisfacción, se habría convertido en la “gota que derramó el vaso” para que el icónico grupo “chicas fuego” se desintegara.

A la casa llegó Osvaldo Arcia, amigo cercano de la Toxi Costeña que, en medio de indirectas e insinuaciones, le hizo una dura advertencia a su amiga para que continúe con éxito en el juego.

“Tóxica, préstame mucha atención, la que te admiraba está sintiendo envidia de ti, no dejes que ella te apague el brillo por favor, hazme caso (...) Toxi, eres tan noble como el corazón de Emiro. Tan valiente como Melissa. Quiero verte todos los días creando contenido, por favor”, aseguró en el amigo de “Toxi” en su visita a la Casa.

Hermana de Yina Calderón estalló contra las palabras de amigo de la Toxi Costeña - crédito Fotomontaje Infobae (@meli_gate/X-La Casa de los famosos Colombia)

En el mensaje, Arcia insinuó una supuesta deslealtad por parte de Yina Calderón, lo que generó incomodidad tanto dentro como fuera del reality.

En efecto, las palabras del allegado a la “Toxi” impactó de inmediato a las participantes, quienes hasta ese momento habían mantenido una relación cercana y de apoyo mutuo.

Desde el inicio del programa, Yina Calderón y la Toxi Costeña habían formado parte del llamado “team fuego”, junto a Karina García y Lady Tabares, un grupo que se había destacado por su unidad frente a las adversidades del juego. Sin embargo, tras la polémica, las integrantes del equipo decidieron tomar distancia y enfocarse en desarrollar estrategias individuales. De hecho, Yina Calderón expresó su deseo de ser la próxima eliminada ante las múltiples advertencias, que familiares y allegados han hecho sobre ella y las chicas fuego”.

El impacto del mensaje no se limitó a las participantes del reality. Juliana Calderón, hermana de Yina, también expresó su descontento a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reconoció el malestar que el comentario generó en la familia de la empresaria.

Las tensiones entre Yina Calderón y la Toxi Costeña podrían intensificarse, especialmente con las indirectas de Osvaldo Arcia - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

En sus declaraciones, Juliana calificó las palabras del amigo de la Toxi Costeña como “inapropiadas” y aseguró que no reflejan la realidad de la relación entre ambas participantes.

“En nombre de todo el equipo de trabajo y familia de Yina Calderón, nos sentimos muy decepcionados con la mala actitud conveniente que tomó ese extraño hombre que mandó el equipo de la Toxi Costeña al ‘congelado’”, afirmó Juliana en su publicación.

Además, defendió la lealtad de su hermana hacia su compañera, destacando que Yina siempre ha mostrado apoyo incondicional hacia la Toxi Costeña, incluso pidiendo a sus seguidores que voten por ella para evitar su eliminación del programa.

Juliana Calderón, en defensa de su hermana, destacó que Yina siempre ha buscado lo mejor para la Toxi Costeña y que sus acciones han sido un reflejo de esa intención. “Decir lo que no te parece de un amigo no es envidia, ni es hablar mal de nadie”, agregó Juliana.

Las palabras del amigo de la Toxi Costeña generaron eco en la propia Yina Calderón, que reconoció que lo más conveniente es que se aleje de su amiga.

La visita de un amigo cercano de La Toxi Costeña dejó mensajes de apoyo y frases que incomodaron a los participantes - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

“Es simplemente dejar que alguna compañera que yo considere que no está en el lugar que le corresponde, vuele. Porque eso también es amor. (...) Yo he sido un personaje de odios y amores, y más odios que amores. Yo no quiero que la Toxi, por andar conmigo, se le dañe su imagen, porque es que yo ya vengo acostumbrada a eso, en cambio, ella no”, sostuvo Calderón.

Los comentarios de usuarios en redes sociales sobre lo que ocurre con Yina Calderón y la Toxi Costeña no se hicieron esperar: “Cual incondicional esa Fiona es peor de lo que uno veía afuera, ahora quiere copiar todo lo que hace Melisa, ni personalidad tiene y tanto que criticaba a yana, y la toxi lo mejor que puede hacer es que la fea esa se aleje de ella ojalá lo cumpla“; ”Yo soy team Meli y yo si votare por Toxi cada vez que Meli no este en placa“; ”Está familia de Fiona se les olvida que son una Mier-da, se han llenado los bolsillos dañando el buen nombre de muchos famosos. No pidan lo que no dan (sic)“.