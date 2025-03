Gustavo Petro pidió la liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamas

Gustavo Petro, presidente de Colombia, contó detalles de su encuentro con la familia del ciudadano secuestrado - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió la liberación de Elkana Bohbot, el colombo-israelí secuestrado por el grupo terrorista Hamas.

“Por eso creo que puedo solicitarle con el corazón y la dignidad de mi historia a Hamas, que libere a Elkana (SIC)”, afirmó el presidente Petro.

En una extensa publicación, el jefe de Estado habló de la vida del secuestrado y el momento que compartió con uno de sus familiares.

“Él se llama Elkana, nació en Israel, nunca participó en actividades militares allí, pero en algún concierto de tecno, música terrible, pero que a él le gusta, se enamoró de una colombiana (SIC)”, aseveró el mandatario colombiano.

Publicación de Gustavo Petro sobre el ciudadano secuestrado por Hamás - crédito @petrogustavo/X

El mandatario contó que el hijo de la mujer y el secuestrado por Hamas jugó en la Casa de Nariño con sus juguetes, que según el mandatario ha ido recopilando con el paso de su gobierno y otros de “luchas revolucionarias”, entre ellas la bandera de Palestina que está en sus muñecas, que guarda para mostrar a los demás presidentes del mundo.

Asimismo, detalló que “el hijo de Elkana, jugó con la “Kufiya” o “hatta” como la llaman en Gaza, que me regalaron los niños palestinos; a ellos, los nacidos en Gaza, los abrace y lloré en Doha, Qatar, ciudad hermosa y árabe y muy libre, en su hospital donde con los ojos algo tristes, sin brazos y sin piernas, bombardeados por el genocida Netanyahu, me prestaron su amor, que abrazó mi corazón que sangraba, y lloramos juntos y cantaron en su lengua hermosa como el español americano (SIC)”.

Y agregó: “La bandera Palestina, esta siempre al lado de las guardas “mágicas” qué me protegen y que me regalan los indígenas de la sierra de Santa Marta, y las pulseras Wayúu, de los desiertos del extremo norte de Colombia, que se parecen a los desiertos que hay en Palestina. Los fundadores de nuestras repúblicas no gustan de princesas y reinas, y el único pedazo de tierra que les dejaban bajo su dominio, no era más que un rincón de tierra del corazón. El azul y rojo de nuestra bandera, es la bandera de Haití, que se colgaba de balcones y ventanas en todo el mundo, porque significaba libertad. Alguna debió colgarse de algún balcón de Gaza o de Jaiffa en los años 1700 (SIC)″.

El presidente Gustavo Petro explicó que “la primera bandera grancolombiana se hizo en Haití, en el puerto de Camel”, afirmando que en ese país recibió ovaciones.

“Fue hecha por negras que habían sido esclavas y que ahora eran libres, surcó el Caribe hacia la actual Venezuela y comenzó nuestra lucha, con barcos, hombres negros, y armas qué el general Petion, general negro y libre, nos regaló para liberar a todos los esclavos de las Américas y de la tierra (SIC)”, indicó Petro.

“La bandera grancolombiana siempre me acompaña al lado de la bandera palestina. Por eso creo que puedo solicitarle con el corazón y la dignidad de mi historia a Hamas, que libere a Elkana (SIC)”, indicó Petro

Gustavo Petro también se refirió a las relaciones diplomáticas actuales con Israel y las condiciones que tiene para retomar diálogos con el país de Medio Oriente.

Culminación de la publicación de Gustavo Petro sobre Elkana Bohbot - crédito @petrogustavo/X

“El expresidente Santos abrió las relaciones diplomáticas con Palestina, y yo cerré las que había con Israel, hasta que Netanyahu se vaya a cumplir su condena de la historia, como asesino de niños, los héroes modernos deben ir a la cárcel”, aseveró Gustavo Petro.

Finalmente, el jefe de Estado contó que le otorgó la ciudadanía colombiana a Elkana Bohbot en noviembre de 2023, un mes después de su secuestro.