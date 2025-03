Estudiantes y profesores de Popayán serían presionados para tener encuentros con las disidencias de las Farc, denunciaron organizaciones sociales

Imagen de referencia - Según la denuncia de un líder comunitario, el frente Jaime Martínez estaría detrás de los encuentros forzosos con comunidades académicas de la región - crédito Colprensa

En medio de los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares de Colombia y los grupos armados ilegales en el departamento del Cauca, se conoció que algunos estudiantes y profesores de Popayán asisten a varios encuentros de las estructuras armadas bajo presión.

Según información revelada por Caracol Radio, el grupo que estaría detrás de estos hechos sería el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que ha sido señalado por su capacidad de movilización y control en varias zonas del sur occidente colombiano, utilizando estrategias de intimidación y coacción para consolidar su dominio territorial, afectando gravemente la vida cotidiana de las comunidades rurales.

Incluso, durante un debate de control político realizado en el Concejo de la capital caucana, el sábado 29 de marzo de 2025, un líder comunitario de la Comuna 2 expuso la grave situación que enfrentan las comunidades de las veredas La Tetilla y Santa Rosa (zona rural de Popayán, Colombia), donde los grupos armados han incrementado su presencia.

Varios docentes sienten temor por la presencia de esta estructura en zona rural de Popayán - crédito Colprensa

En su intervención al cabildo municipal, el vocero comunitario señaló que las disidencias llegan a las escuelas de Popayán, suben a los estudiantes y docentes a vehículos de pasajeros conocidos como “chivas” y los trasladan a reuniones en las que les informan que el control territorial de la zona está bajo su dominio, lo que, para el líder, generan un clima de miedo e incertidumbre entre los habitantes.

“Hoy habíamos invitado a un profesor que cuida y que está en los programas del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en esta zona, donde se dio la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. El docente nos manifestó que estando en servicio con la comunidad veredas como La Tetilla y Santa Rosa, se acerca el grupo armado, se llevan en la chiva a los niños y profesores durante una hora y allá les indican que el control territorial lo tienen los grupos armados”, denunció el líder social.

La Defensoría del Pueblo, por medio de una alerta temprana, ya había advertido sobre la expansión del frente Jaime Martínez en esta región colombiana - créditoTVEFE

Además, el vocero de la comunidad de Popayán mencionó que varios docentes, que estaban invitados al debate para que dieran sus testimonios, decidieron no asistir por temor a posibles represalias con el grupo armado. “No puedo nombrar a la Asociación de Padres de Familia también por miedo. A mí me parece muy importante qué se está haciendo por la seguridad de Popayán”, agregó en el debate.

La Defensoría del Pueblo, por medio de una alerta temprana, ya había advertido sobre la expansión del frente Jaime Martínez en esta región colombiana. De acuerdo con informes detallados por el citado medio de comunicación, esta estructura ilegal ha intensificado su presencia en el noroccidente de la capital colombiana, lo que ha generado una escalada de violencia y un aumento en las amenazas contra la población civil.

El líder social sostuvo que las disidencias utilizan 'chivas' para trasladar a los estudiantes y docentes para los encuentros con las disidencias de las Farc - crédito Jose María Arboleda/Flickr

Denuncian reclutamiento de menores en Palmira, Valle

Además de los encuentros forzosos en zona rural de Popayán (Cauca), la situación también es crítica en el municipio de Palmira (Valle del Cauca).

Así lo informó William Andrés Espinosa, personero del municipio vallecaucano que, en diálogo con Noticias Caracol, alertó sobre la presencia de una estructura de las disidencias de las Farc en las zonas rurales donde, según el funcionario, estarían en las instituciones educativas para convencer a los jóvenes para que se sumen al grupo armado ilegal.

Las disidencias se concentrarían en colegios y escuelas rurales para convencer a los jóvenes que se integren a la estructura armada - crédito Procuraduría

“Se los llevan sabiendo qué hay reclutados y también menores reclutadores. Se encargan de hacer la labor logística y educativa, de ofrecer dádivas, dinero, regalos para incentivar y enamorar (...) es urgente, entonces, una intervención decidida del Gobierno Nacional que priorice medidas concretas para frenar la violencia y restablecer el orden en nuestro Valle del Cauca”, dijo Espinosa al citado medio de comunicación.

Según informes de inteligencia de la fuerza pública, las estructuras Adán Izquierdo y Yair Bermúdez serían las responsables de intimidar a los pobladores en Palmira, por lo que llegaron varios refuerzos oficiales a esta población del sur occidente colombiano.

“Estamos llegando a estos entornos educativos y por supuesto llevando toda la socialización que minimice el riego de los grupos armado”, detalló el mayor Jonathan Hernández, comandante municipal de Policía de Palmira (Valle del Cauca) en declaraciones a los medios locales.