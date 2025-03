En Bogotá aprovecharon las lluvias para nadar por el carril exclusivo de Transmilenio

Lejos de esperar a que escampara, se quitó la ropa y se dio un chapuzón en el agua asentada a un lado de la estación - crédito @elguajiro_69 / TikTok

Lejos de escampar, el creador de contenido conocido en redes como El Guajiro 69 aprovechó las lluvias del último fin de semana de marzo (2025) para dar un espectáculo a los usuarios de Transmilenio y conductores que quedaron atrapados en medio del tráfico por el nivel que el agua alcanzó en algunas calles de la capital colombiana.

Según se observa en un video compartido a través de su perfil en la plataforma TikTok, El Guajiro dejó su vestimenta con un amigo y, en ropa interior, se dio un chapuzón en el agua asentada a un lado de la estación Policarpa, en la carrera Décima, entre calles 2 y 4 sur.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El video fue grabado a escasos metros de la estación Policarpa - crédito @elguajiro_69 / TikTok

Otros pasajeros, cubriéndose de la lluvia, tomaron con humor lo sucedido e, incluso, lo felicitaron por su actitud descomplicada con las lluvias, que, los últimos días de marzo, se han convertido en una constante en la ciudad.

El Guajiro nadó desde la estación hasta un andén, en el que volvió a refugiarse de la lluvia, para compartir su hozada maniobra en redes sociales, donde logró alcanzar el millón de interacciones en menos de 12 horas:

“Bogotá es un parche, cucho”, “No todos los rolos domos así”, “La manera más fácil de crear defensas”, “La gente y su libre albedrío”, “El personero sí cumplió”, “Hizo lo que todos pensamos en algún momento”, “Imagínate estar en Europa y perderte de esto”, “Todos vieron un problema y él una oportunidad”, se lee en algunas de las reacciones a su publicación.

Bogotá enfrenta intensas lluvias con riesgo de inundaciones los próximos días:

Bogotá se prepara para un incremento significativo en las precipitaciones, los últimos días de marzo y primeros de abril. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias persistirán en varias regiones del país, especialmente en la capital colombiana, donde se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, que podrían derivar en inundaciones en algunas zonas vulnerables de la ciudad.

El Ideam indicó que las lluvias continuarán afectando no solo a Bogotá, también a otras regiones del país. Según el instituto, las precipitaciones más fuertes se concentrarán en las regiones Pacífica y Amazónica, mientras que en la zona Andina y la Orinoquía se esperan lluvias intermitentes. En Bogotá, las lluvias serán de intensidad moderada durante la mañana, pero se intensificarán en horas de la tarde, lo que podría complicar la movilidad y generar acumulaciones de agua en puntos críticos de la ciudad.

Las inundaciones podrían extenderse los priemros días de abril - crédito @BogotaTransito / X

Sujeto logró hacer negocio en medio de las lluvias en Barranquilla:

En Barranquilla, las intensas lluvias que marcaron la segunda temporada invernal del 2024 dejaron calles inundadas, sistemas de drenaje colapsados e historias de ingenio y resiliencia, como se aprecia en un video capturado por el comunicador Rodrigo Rosado en el que se ve cómo un hombre, con un sencillo carrito de madera, encontró una manera de ayudar a los transeúntes y, al mismo tiempo, generar ingresos en medio del caos. Según se ve en la grabación, el hombre ofrecía sus servicios para cruzar a personas mayores y trabajadores por 1.000 pesos; una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según clientes cobraría 1.000 pesos por trayecto - crédito @Rodrigorosado35 / TikTok

El video, grabado en octubre del 2024, muestra al hombre empujando su carrito mientras ayuda a quienes enfrentaban dificultades para atravesar las calles inundadas. La escena publicada por Rosado en su cuenta de TikTok no tardó en captar la atención de miles de usuarios. En pocos días, la publicación acumuló más de cuatro millones de visualizaciones y 350.000 interacciones, entre comentarios, “me gusta” y compartidos, que reaccionaron con humor a la publicación, tal y como se lee en los comentarios:

“Mi momento más humilde es que por poco y salgo en el video. Me cobró 1.000 pesos por pasarmede un lado a otro”, “¿Dónde ese eso? Pa´yo ir”, “Los colombianos no dominamos el mundo porque no queremos”, “La plata existe, hay que buscarla”, “Donde ubnos ven problemas, otros ven oportunidades”, “El que tiene plata, cruza las calles como quiere”, “Ni el Titanic se atrevió a tanto”.