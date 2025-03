Alcaldes le cantaron la tabla a Petro por inseguridad en el país y poco apoyo del Gobierno: “Sin seguridad no hay ningún cambio”

Los mandatarios locales tuvieron una cumbre en Manizales. Abogan por una coordinación más efectiva entre nación-región - crédito @alejoeder/X

En el cierre de la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales 2025, en Manizales, Caldas, los mandatarios locales de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras, hicieron una declaratoria conjunta exigiendo mayores esfuerzos y aportes del Gobierno nacional para recuperar la seguridad en el país.

“Sin seguridad no hay ningún cambio. Como muchos colombianos, estamos preocupados por la situación que atraviesa Colombia en distintos temas, La seguridad ciudadana en nuestras ciudades claramente es una de ellas. También el orden público en zona rural”, expuso el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Alejandro Éder Garcés, alcalde de Cali, habló sobre la inseguridad en el país - crédito Alcaldía de Manizales

Además, el mandatario caleño invitó al Gobierno nacional a que retome las políticas de subsidios, pues “al fin y al cabo son para el bienestar de los colombianos, para tener vivienda y para tener empleo.

A su vez, hizo un llamado a seguir manteniendo las buenas relaciones con los aliados estratégicos de Colombia, como lo son Estados Unidos, el Reino Unido, países europeos, países latinoamericanos,”con quienes tenemos muy buen comercio y con ese comercio es vital para la salud de nuestra economía”.

A su turno, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales, habló de la preocupación por la falta de recursos para responsabilidades de la Nación que están asumiendo los alcaldes.

“Sacamos como conclusión también una cosa importantísima y es que los gremios nos mostraban lo que el Gobierno ha dejado de ejecutar como inversión pública en las ciudades. Lo estamos teniendo que hacer las ciudades, es decir, somos las ciudades, las alcaldías y los gobernantes los que estamos equilibrando el gasto público y la inversión que tendría que hacer el Gobierno nacional”, señaló.

El Alcalde De Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, habló sobre falta de recursos - crédito Alcaldía de Manizales

De igual manera, sostuvo que es un deber nacional del Ministerio de Justicia. “Entonces nosotros pagamos el IVA, nosotros pagamos la renta todos los ciudadanos y la plata no vuelve. Es que la plata no está llegando a Manizales, no ha llegado un solo peso del Gobierno nacional”.

A las palabras de Rojas y Eder se sumó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que en sus redes sociales, destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional para afrontar las problemáticas que azotan el territorio nacional.

“Los alcaldes somos responsables de solucionar los problemas de nuestras ciudades, pero eso requiere coordinación con el Gobierno Nacional”, escribió en su cuenta de X.

Para el mandatario de los bogotanos, la seguridad, la economía y la salud son tres preocupaciones comunes, hoy, en todo el país. Entre sus estrategias, dijo, “nos corresponde seguir trabajando sin descanso para encontrar soluciones”, pero insistió en que “el país necesita el compromiso decidido del Gobierno nacional”.

Carlos Fernando Galán destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional - crédito @CarlosFGalan/X

En estas circunstancias que afectan a los ciudadanos, Galán hizo un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, a dejar las deferencias políticas atrás y crear las condiciones para avanzar en el desarrollo de Colombia.

“Desde la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales, los alcaldes le hacemos un llamado al Gobierno Nacional: el país nos necesita trabajando en equipo para solucionar los problemas de la gente. Estamos listos para avanzar en ese camino, por encima de cualquier diferencia política”.

Al mismo tiempo, los mandatarios locales exigieron al Gobierno Petro un manejo de las relaciones bilaterales con las naciones aliadas estratégicas, cuyo comercio, según sus consideraciones, es vital para la salud de la economía colombiana.

Incluso, resaltaron los esfuerzos de los gobiernos locales en materia de vivienda y pidieron a quien corresponde retomar las políticas de subsidios, Esto, con dos propósitos, uno, para brindar vivienda a los colombianos y, otro, reactivar el sector de la construcción que es clave para la generación de empleo.