Álvaro Uribe protagonizó un divertido momento al recibir una camiseta del Atlético Bucaramanga: “Qué humillación con mi Nacional”

Álvaro Uribe estuvo en Bucaramanga para el Foro de Precandidatos del Centro Democrático - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, asistió a un evento de la gira de precandidatos presidenciales del partido Centro Democrático, en Bucaramanga, Santander. Durante la jornada, los aspirantes expusieron las políticas que tienen previstas si llegan a ser elegidos para liderar al país en los comicios de 2026.

Uribe Vélez se encargó de ejemplificar las problemáticas que se deben resolver de cara a los próximos cuatro años. Además de cuestionar los fallos del Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Luego de su intervención, el exgobernador de Antioquia recibió un regalo que desató las risas del líder político del Centro Democrático. Los bumangueses entregaron una camisa del equipo de futbol Atlético Bucaramanga, que fue aceptada por Uribe, el cual no dudo en decir que era hincha de Atlético Nacional.

“Qué Humillación Con Mi Nacional”, Expresidente ÁLvaro Uribe Vélez luego de que Atlético Bucaramanga le ganara a Nacional -crédto X

“Qué humillación con mi Nacional, muchas gracias”, dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que la escuadra bumanguesa le ganara al Nacional en el Américo Montanini 2- 0 en la fecha 11 de la Liga BetPlay.

La reacción del exmandatario generó una ola de comentarios por parte de los internautas que no dudaron en apoyarlo y expresarle su gratitud por asistir a la capital de Santander.

“Lo mejor de Colombia. Álvaro Uribe Vélez EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA👏👏👏Grande mi presidente. El cucho sabe como es…. El Cucho siempre tuvo la razón👏👏”, fue el comentario de uno de los internautas.

Sin embargo, miles de usuarios aseguraron que Uribe Vélez traería mala suerte al equipo leopardo por recibir la camiseta sin ser hincha del equipo.

¡Ayy no!!! No sale la camiseta, ayer se salió de la mala racha y viene este señor implicado por compra de testigos. Deberían prohibir que ese tipo de gente toque esa camiseta”; “Jajajaja ya no van a ganar más nada por otros 75 años, cómo van a darle la camiseta de AB a Uribe 😒🤦😂”; “Nooo ya nos saló el equipo el viejito (marca de impresora”; “Ya le echó la sal Pa la libertadores”, fueron algunas de las consideraciones.

¿Qué más dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el foro de precandidatos?

El expresidente es un declarado hincha del club verdolaga que perdió 2-0 contra el Atlético Bucaramanga en la jornada 11 de la Liga BetPlay que se disputó en el Américo Montanini - crédito Camila Díaz/Colprensa

A lo largo de su intervención, el líder político Álvaro Uribe Vélez abordó, entre otros temas, la empleabilidad del país. En ese sentido, dijo que es necesario encontrar una mayor eficiencia en los costos del mercado laboral, ya que, según él, disminuirían los gastos de las empresarias, lo que deriva en más puestos de trabajo y productividad en el país.

El exmandatario destacó la importancia de trabajar en la conectividad, el uso de la tecnológica puede incorporar herramientas que faciliten el acceso a empleo los jóvenes. “El país tiene un 27% de muchachos que no estudian ni trabajan”, dijo en su intervención.

A propósito, el exsenador de la República habló sobre el futuro de las empresas y lo que tiene en mente su partido para impulsar el desarrollo de este sector. De acuerdo con Uribe Vélez, sería ideal proponer en el Congreso una ley de Estabilidad. Esto, con el fin de apoyar tanto a las grandes industrias como a los empresarios emergentes, que son los que componen la mayoría del tejido empresarial.

“¿Qué es lo que proponemos? La ley de Estabilidad, pero que proteja también a la pequeña empresa”dijo.

El exsenador de la República habló sobre el futuro de las empresas y lo que tiene en mente su partido para impulsar el desarrollo de este sector - crédito Fernando Vergara/AP

Del mismo modo, hizo referencia a las plataformas digitales como Rappi que tiene bajo su mando a miles de trabajadores que se han quejado por las condiciones de trabajo en las que operan. “Nosotros no vamos a decir que los limiten con normas laborales, déjenlos trabajar libremente, pero que les paguen la seguridad social”.

Para finalizar, sostuvo que “Colombia necesita un presidente, una presidente con un discurso que de confianza, con un discurso que le dé a los colombianos esperanza”.