Hija de Karina García salió en defensa de su mamá y desmintió a Laura González: “A nadie le quitaron el marido”

La joven explica lo ocurrido durante un viaje señalado por la modelo, desmintiendo rotundamente las acusaciones de interferencia sentimental contra Karina García - crédito isafloww_ / TikTok

En medio de la expectativa por el ingreso de Karina García a La casa de los famosos, las declaraciones de Laura González generaron una fuerte polémica. Laura aseguró que la influenciadora habría sido responsable de la ruptura de su relación sentimental, lo que desató una respuesta contundente por parte de Isabella Vargas, hija de Kaina. A través de sus redes sociales, Isabella negó categóricamente las acusaciones y cuestionó las intenciones de González, sugiriendo que busca ganar notoriedad a costa de su madre.

De acuerdo con lo publicado, Isabella Vargas utilizó sus plataformas digitales para desmentir las declaraciones de Laura González tras afirmar que la modelo paisa habría interferido en su relación sentimental, impidiéndole llegar al matrimonio. Isabella expresó su indignación ante estas acusaciones y señaló que Laura estaría utilizando el nombre de su madre para obtener atención mediática. “¿Mami tú de dónde saliste? Yo también tengo una foto en las que dices es tu casa. Esta tipa lo único que quiere es fama y como no tiene por dónde más darse a conocer se pegó de la que en este momento está viral en redes sociales que es Karina”, afirmó la joven en un mensaje directo.

Karina García se prepara para un enfrentamiento mediático en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @issaflow_ y @karinagarciaoficiall/Instagram

En su pronunciamiento, la hija de Karina también ofreció detalles sobre los hechos que Laura mencionó. Según explicó, durante el viaje en el que supuestamente ocurrió la “quitada de marido”, estuvieron presentes varias personas, incluyendo amigas del entonces novio de Laura. “Mira reina en ese viaje que dices que estuvimos con tu marido estuvieron como 15 amigas más de tu marido, es una cosa impresionante chicas cómo se pueden distorsionar las cosas. Yo estuve presente en esa supuesta quitada de marido que te pegaron”, declaró Isabella, desestimando las acusaciones y asegurando que no hubo ninguna interferencia por parte de su madre.

Laura González promete confrontar a Karina García en el reality

La controversia no termina ahí. Laura González confirmó que su ingreso a La casa de los famosos, programado para el jueves 27 de marzo, tiene como objetivo “desenmascarar” a varios participantes, entre ellos Karina García. Laura afirmó que tiene una “deuda pendiente” con la influenciadora y que planea exponerla públicamente durante el programa. “No puede decir que es un ser de luz cuando acabó con un matrimonio”, aseguró, en referencia a las acusaciones que ha sostenido contra Karina.

Laura González afirma que planea “desenmascarar” a Karina García en el reality - captura de pantalla La casa de los famosos

Por su parte, Isabella Vargas insistió en que las declaraciones de Laura carecen de fundamento y que su madre no tiene ninguna responsabilidad en los problemas sentimentales de la modelo. “Quiero dejar claro que a nadie le quitaron el marido”, subrayó la joven, al tiempo que instó a Laura a buscar reconocimiento por sus propios méritos y no a través de polémicas relacionadas con su familia. “Reina, pégate por otra cosa, entra por ti, por tu talento, no sé, por tus vueltas, pero por qué pegarte de algo con mi mamá para ser viral en esa casa, no”.

Un enfrentamiento que promete marcar el reality

El ingreso Laura González a La casa de los famosos Colombia ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes anticipan un enfrentamiento directo entre ambas. Mientras tanto, las declaraciones de Isabella Vargas añaden un nuevo capítulo a esta controversia, dejando en claro que la familia de García no está dispuesta a permitir que su nombre sea utilizado para generar escándalos. Por ahora, lo único seguro es que este conflicto ha captado la atención del público y promete ser uno de los temas más comentados en los próximos días.

La disputa entre Karina García y Laura González promete ser el centro de atención del reality show - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram - cortesía de prensa del Canal RCN