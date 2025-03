Carlos Lehder, excapo del cartel de Medellín, llegó a Colombia: su abogada afirmó que no tiene ningún proceso activo

Lehder fue uno de los fundadores del cartel de Medellín - crédito Colprensa

Durante el auge de la guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano, uno de los primeros golpes dados por el Gobierno nacional fue la captura y extradición de Carlos Lehder, colombo-alemán que fue uno de los fundadores de la estructura criminal junto con Pablo Escobar.

Durante más de 30 años, Lehder estuvo en una prisión de Estados Unidos, hasta que en 2020 fue dejado en libertado, y se radicó en Europa, alejado del país latinoamericano; sin embargo, el 28 de marzo de 2025 se confirmó que había regresado al país.

De acuerdo con Blu Radio, debido a que tendría dos procesos legales abiertos en el país, Lehder fue capturado y puesto a disposición de la Policía Nacional.

Cabe mencionar que, la detención del hombre de 75 años se registra debido a que las autoridades deben confirmar en que estado se encuentran las órdenes de captura que tenía en su contra cuando fue dejado en libertad en 2020.

Lehder fue el primer capo en ser extraditado a Estados Unidos - crédito Colprensa

Sobre el arribo de Lehder al país, se sabe que llegó en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional El Dorado procedente de Alemania y que intentó ingresar al territorio nacional en condición de turista.

Hasta el momento, se desconoce el origen de los procesos legales que pueda tener el nacido en Armenia, puesto que en 1991 había llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para entregar información sobre el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, pero no se confirmó si esto incluía a la justicia colombiana.

En diálogo con Infobae Colombia, desde la Policía Metropolitana de Bogotá informaron que el caso le corresponde a Migración Colombia, y mientras no se confirme que Lehder tiene cuentas pendientes en el país, no se pronunciarán al respecto.

“No obedece a temas judiciales y en este momento es de migración Colombia. Si hay algún aspecto de relevancia de nuestro alcance, se informará oportunamente”.

Lehder expuso los secretos del cartel de Medellín en un libro - crédito Colprensa

El Tiempo informó que contactó a la abogada del exnarcotraficante, Sondra McCollins, que aseguró que antes de viajar a Colombia habían corroborado que el colombo-alemán no tenía ningún tipo de deuda en el país, lo que habría sido confirmado por la Fiscalía General de la Nación.

“Si es cierto que lo tienen retenido, debe estar mostrando la certificación en donde consta que Carlos Enrique Lehder Rivas no aparece en registro de vinculación a procesos penales”, aseguró McCollins al medio citado.

La jurista indicó que la familia de Lehder no tenía conocimiento del viaje y que después de 40 años sin estar en el territorio colombiano, el excapo se siente seguro de no tener ningún tipo de proceso activo. Por último, McCollins indicó que todos los casos de lesa humanidad correspondían a Pablo Escobar, no a su cliente.

Lehder tendría como objetivo llegar a Medellín - crédito Colprensa

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que Lehder decidió retornar al país; sin embargo, el medio citado indicó que tendría planeado llegar a Medellín.

Cabe recordar que, tras ser dejado en libertad, Lehder viajó a Berlín, Alemania, en donde fue acogido por una organización sin ánimo de lucro que apoya a exconvictos; mientras que su entonces abogado, Óscar Arroyave, indicó que había tomado la decisión de radicarse en Europa para tener una mejor condición de vida.

Lo último que se había conocido sobre el excapo se registró durante la presentación de su libro Vida y muerte del cartel de Medellín, en el que expuso varios secretos del cartel de Medellín y Pablo Escobar, entre ellos la financiación del narco en la toma del Palacio de Justicia, la traición que provocó que fuera capturado y su vida en prisión.