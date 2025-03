Así fue la atropellada entrada de Laura G a ‘La casa de los famosos’ por su discusión con Karina García: “Trabaja en tu seguridad”

Las integrantes del reality protagonizaron su primer encontrón - crédito @karinagarciaoficiall @laugonzalezdiaz/ Instagram - captura de pantalla Canal RCN

La convivencia en La casa de los famosos Colombia comenzó una nueva etapa con un ambiente cargado de tensión tras el ingreso de Laura González, que protagonizó un fuerte enfrentamiento con Karina García en los primeros minutos de su participación.

El conflicto entre ambas concursantes tiene raíces en un episodio personal del pasado que involucra una antigua relación amorosa de González.

Laura González llegó al programa con la intención de confrontar a Karina García, a quien acusa de haberse involucrado en su relación sentimental previa. Antes de cruzar la puerta de la casa, González expresó su malestar en una conversación con la producción, señalando que su objetivo era “desenmascarar” a la antioqueña.

El ingreso de Laura González al reality estuvo marcado por un gesto que no pasó desapercibido. Mientras se presentaba con los demás integrantes de la casa, evitó saludar a Karina García, lo que generó una inmediata reacción por parte de la modelo paisa.

García, visiblemente incómoda, cuestionó a González por el desplante, lo que dio inicio a un intercambio de palabras cargado de reproches y acusaciones.

Las participantes tuvieron su primer altercado - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Durante la discusión, Laura González dejó claro que no tenía intención de ser cordial con Karina García y aprovechó la oportunidad para confrontarla directamente sobre su supuesta implicación en la ruptura de su relación.

“Si son problemas con tu ex, no tienes por qué traerlos aquí, te voy a decir una cosa, yo estaba con miles de amigas”, dijo Karina.

Laura, antes de entrar al programa, acusó a Karina de dañar su compromiso, pues asegura que vio unas fotos de la modelo paisa en su apartamento en Río de Janeiro, en donde estaba su expareja, por lo que aseguro que Karina al parecer le dañó su relación.

“¿Cómo así?, él dijo que no era tu marido... qué pena, mi reina, pero primero que todo, soy amiga de él hace mucho", dijo Karina a lo que Laura respondió, “a mí ningún amigo me ha invitado a Río de Janeiro”.

En medio del encontrón, Karina explicó que nunca tuvo nada con la expareja de Laura.

“Éramos un grupo, y a eso lo llamamos ‘la casa estudio’, entraban mujeres, hombres, entonces a mí no me la vas a venir a montar por algo del pasado, trabaja en tu seguridad, porque lo único que hacíamos era hablar, incluso de ti”, le respondió Karina.

La nueva integrante de La casa de los famosos no dudo en enfrentar a la modelo paisa - crédito @maladecisiones / X

Ante las palabras de la modelo paisa, Laura decidió atacar a Karina criticando su estatura y explicando que ella no le causa inseguridad.

“Para que tú me causes inseguridad, tienes que ser un poquito más alta”, dijo la creadora de contenido. “Mi reina, tú me vas a venir a montar a mí por mi estatura, me siento súper orgullosa de mi estatura y no me la vas a montar aquí por un man que nada que ver”, respondió Karina.

Karina reveló detalles de su cercanía con el exprometido de Laura

Después de la acalorada discusión, Karina decidió hablar del problema con sus amigas del reality, a quienes les reveló que mantiene una amistad con el ex de Laura mucho antes de que se conocieran.

“Yo tengo un amigo muy especial que amo con todo mi corazón con el que somos re panas, hemos viajado con mi hija y muchas amigas y una vez nos fuimos para brasil, pero un montón de gente, yo no estaba sola con él”, explicó Karina.

La modelo paisa incluso recalcó que llego al apartamento de Río de Janeiro con varias personas como parte de una invitación del hombre y reveló que en ese momento ellos ya estaban terminando la relación.

Karina García reveló detalles de su relación con el ex de Laura - crédito cortesía Canal RCN

“Eso es lo que mi amigo me contaba, que estaban terminando y es que es obvio que el objetivo de ella es venir a montármela… Ella era muy celosa, pero él a mí nunca me dijo que era loca, sino que me contaba de actitudes y yo solo era la pana, yo nunca tuve nada con él", añadió Karina a sus declaraciones.