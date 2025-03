Revelan aterrador incidente durante un viaje solicitado en una aplicación de transporte: “Pagué y salí corriendo”

Mariana Tayeh compartió en TikTok su experiencia alarmante en un viaje de Uber, destacando la importancia de tomar precauciones - crédito marianatayeh/TikTok

Las aplicaciones de transporte, como Uber, se han convertido en una opción popular para muchos ciudadanos que buscan seguridad y eficiencia en sus desplazamientos; sin embargo, no todas las experiencias resultan satisfactorias, pues existen casos de acoso, comportamientos extraños e incluso abusos por parte de algunos conductores.

La historia que recientemente compartió la usuaria de TikTok, Mariana Tayeh, generó preocupación sobre la necesidad de extremar precauciones y conocer los mecanismos de denuncia.

La experiencia de Mariana Tayeh

Mariana Tayeh relató en un video, publicado en su cuenta de TikTok, el incidente que vivió el viernes 21 de marzo de 2025, mientras utilizaba Uber para dirigirse a su universidad.

Aunque el viaje no terminó en una agresión física o un daño irreparable, la joven aseguró que su cuerpo empezó a presentar síntomas muy extraños, como sudoración excesiva, mareo y somnolencia, a pesar de que la temperatura exterior era baja.

“El aire olía diferente y de repente mi cuerpo dejó de responder, empecé a sentir demasiado calor, me sudaban las manos y tuve náuseas. A las pocas cuadras, noté que el conductor apagó el Waze y puso su celular en el bolsillo. Ahí sentí un gran temor”.

Durante un viaje en Uber, Mariana Tayeh experimentó síntomas extraños que la llevaron a sospechar de una posible exposición a sustancias - crédito marianatayeh/TikTok

Al llegar a su destino, Mariana logró bajarse y comunicarse con sus allegados: “Normalmente, los Uber tienen que bajar por la calle 47 para dejarme en frente del Oxxo, porque ahí es donde yo pongo el punto final, pero el señor no hizo esto, siguió derecho y empezó a subir y yo me asusté. Finalmente, el man me dejó en frente de la universidad, le dije ‘¿Cuánto es?‘, le pagué y salí corriendo del carro".

Más tarde, tras analizar la situación con amigos y familia, Mariana Tayeh consideró que podría haber sido expuesta a alguna sustancia en el aire del vehículo o en la manija de la puerta.

“Yo estaba muy mal a las tres o cuatro horas, entonces, pues definitivamente algo me pasó, algo me dieron algo, algo toqué, algo tenía el aire, no sé”.

Recomendaciones para usuarios

En su historia, Mariana Tayeh compartió algunas sugerencias para que otras personas tengan en cuenta y que no les pase nada.

En ese sentido, recomendó llevar siempre una prenda gruesa para cubrir la mano al momento de abrir y cerrar la puerta y usar tapabocas dentro del vehículo.

“Con un saco abran la puerta, ciérrenla igual, si pueden póngase tapabocas, porque es que uno nunca sabe si el aire tiene algo o si le soplaron alguna cosa y de verdad escuchen a sus mamás cuando les dicen que pasó algo en las noticias porque uno a veces dice como: ‘Mi mamá es una intensa, es una paranoica de verdad’, escuchen a sus mamás porque no son paranoicas y tienen toda la razón”.

Tras su experiencia, Mariana Tayeh recomendó usar prendas gruesas y tapabocas en viajes de Uber para prevenir posibles riesgos - crédito Mike Blake/REUTERS

Mecanismos de seguridad y verificación

Por su parte, Uber explicó que antes de poder recibir solicitudes, los socios conductores deben pasar por procesos de validación que incluyen la presentación de documentos de identidad y la revisión de antecedentes en bases de datos públicas.

Verificación de perfiles : la app solicita documentos oficiales para corroborar la identidad del conductor y del vehículo, además de revisiones periódicas de seguridad que incluyen reconocimiento facial.

Guías comunitarias : establecen normas básicas de convivencia y seguridad, como el cumplimiento de las leyes de tránsito y el respeto mutuo.

Monitoreo de calificaciones: Uber supervisa de forma continua las valoraciones dadas por los usuarios a los conductores, por lo que un puntaje repetidamente bajo puede derivar en la desactivación de la cuenta de manera permanente.

Cómo reportar incidentes en la app de Uber

Si un usuario experimenta un problema o percibe comportamientos inadecuados durante su viaje, la plataforma ofrece un mecanismo de reporte dentro de la aplicación, cuyo objetivo es iniciar una investigación y tomar medidas al respecto.

La plataforma ofrece mecanismos de reporte para incidentes durante los viajes, permitiendo a los usuarios denunciar comportamientos inadecuados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ir al menú “Tus viajes” : dentro de la app, ubique la sección que muestra el historial de viajes.

Seleccionar el viaje que se desea reportar : tras hacer clic en la fecha o la ruta correspondiente, se despliega un apartado de “Ayuda”.

Opción “Comentarios sobre el conductor” : en esta sección, el usuario podrá especificar los detalles de la situación.

Elegir la categoría que refleje la experiencia : el sistema presenta algunas situaciones predeterminadas como “El conductor no siguió las normas de tránsito” o “Hubo un trato grosero”.

Descripción detallada : un campo libre permite aportar información adicional.

Enviar reporte: el equipo de soporte de Uber analiza los datos y, dependiendo de la gravedad, podría desactivar la cuenta del conductor de forma definitiva.