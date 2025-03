Laura Acuña aclaró cómo es su relación con Melina Ramírez en ‘Yo me llamo’ tras contundente respuesta de la caleña

Laura Acuña afirmó que ella y Melina Ramírez, con quien comparte presentación en 'Yo me llamo', son amigas - crédito @lauraacunaayala/Instagram

Laura Acuña y Melina Ramírez sorprendieron a los televidentes al formar la dupla de presentadoras que acompañarían a los jurados durante esta temporada de Yo me llamo.

Sin embargo, en redes sociales los internautas, al parecer, han querido hacer ver una enemistad entre las dos hermosas y talentosas presentadoras, por lo que cada una ha salido a desmentir tales afirmaciones. La primera en hablar fue Melina, que respondió contundente a una pregunta de un seguidor.

“Creo que la gente se ha dado cuenta de cómo dos mujeres si pueden trabajar y dos mujeres lindas y dos mujeres que se visten diferente y dos mujeres que tenemos estilos diferentes y ha funcionado muy bien Porque ninguna de las dos está compitiendo con la otra, estamos haciendo un gran equipo y nos ayudamos: yo le digo ‘acomódate ahí, mira se te salió el pelo no sé qué nos peinamos nos ayudamos porque yo pienso que de eso se trata”, respondió la exreina a uno de sus seguidores que le formuló la pregunta.

Le siguió la bumanguesa, que en medio de una ronda de preguntas y respuestas, reaccionó a los elogios que dejó uno de los seguidores del programa de Caracol Televisión, en el que destacaba el talento de las dos para presentar en equipo.

A lo que Acuña respondió: “Qué linda! Nosotros nos divertimos mucho”, escribió la modelo, que desató una ola de comentarios de sus seguidores, desmintiendo cualquier enemistad que se haya producido en el set.

Las reacciones de los seguidores de Laura Acuña y Melina Ramírez no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente mensajes como: “Laura siempre se ha sabido comportar, no tiene nunca pelea, tiene carácter”; “son dos mujeres hermosas que no tienen que pelear por la atención de nadie”; “las dos hacen muy bien su trabajo, déjenlas tranquilas”, entre otros.

Las diferencias que tienen en el set de grabación

Laura Acuña y Melina Ramírez hicieron parte de la dinámica llamada Escuchamos, pero no juzgamos en la que se sacaron algunos trapitos al sol y compartieron con el público todo que pasa entre ellas en el set del concurso de imitación de Caracol Televisión.

“Por ejemplo, a mí me dejan acá un espejo para que vea cómo me estoy viendo y cuando lo necesito nunca está porque alguien más lo tiene en la mano”, comenzó diciendo Laura que se estrenó en este formato en la décima temporada.

Melina no se quedó atrás y contestó con un reclamo sobre su colega: “Alguien es superconocida en el canal por traer buñuelos y obleas y compartir con todo el mundo, pero a mí no me ha tocado nada, no he probado nada”, queja a la que Laura respondió defendiéndose que “lo que ella no sabe es que yo le estoy es cuidando la figura para que no se engorde”.

El tire y afloje entre las presentadoras no terminó ahí, pues la bumanguesa otra observación que la afecta durante el tiempo que están al aire, ya que, según comentó ella se queda sin opciones para moverse por el set por petición que tiene la exreina vallecaucana: “Cuando hay una persona en el set que no cambia de lado de la cámara nunca, entonces a mí me toca siempre adaptarme porque ella tiene su lado y no lo cambia, es a mí a la que me toca quedarme en el mismo sitio siempre”, mencionó Acuña. “Qué culpa que no todos seamos tan bonitos, tenemos un solo lado qué hacemos”, apuntó Melina.

El turno fue para la modelo caleña que siguió sacando los trapitos al sol de Laura: “Hay alguien que siempre se arregla el pelo y la ropa todo el tiempo, entonces a mí me toca estar ahí y cortar el comentario que hago porque alguien está ajustándose la ropa”.