Esta es la carta de Epa Colombia en la que pide casa por cárcel: “Como madre de una hermosa niña, siento una responsabilidad mucho mayor”

Epa Colombia pidió casa por cárcel en una carta en la que mencionó a su hija - crédito Revista Semana/captura de pantalla

El abogado Francisco Bernate, defensor de Daneidy Barrera, la creadora de contenido conocida como Epa Colombia, presentó formalmente una solicitud ante el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que su clienta pueda acceder a la detención domiciliaria bajo la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública.

Con este documento la empresaria busca acogerse a esta normativa, argumentando que cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, incluyendo el ser madre cabeza de hogar y no haber cometido delitos excluidos de este beneficio, de tal forma que la ayude y le permita tener casa por cárcel.

En el extenso documento radicado por su defensa, se resalta la disposición de Barrera para acatar las condiciones impuestas por la justicia, incluyendo la posibilidad de monitoreo y visitas periódicas a su domicilio, según se pudo conocer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que con el documento legal había una carta escrita por Epa Colombia el 20 de marzo, en la que expresa su profundo arrepentimiento, menciona a su hija como su mayor motivación y también presenta un proyecto social con el que espera impactar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Epa Colombia envía carta en la que menciona a su hija y pide casa por cárcel - crédito @daphneesamarabb / Instagram

El mensaje de Epa Colombia en su petición de casa por cárcel

En la carta dirigida a la justicia, Daneidy Barrera inicia con un tono reflexivo y emotivo, asegurando que se siente arrepentida de los errores cometidos en el pasado.

Explica que, desde que se convirtió en madre, ha adquirido una responsabilidad mayor, pues quiere ser un ejemplo para su hija.

“Desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar mi arrepentimiento por los errores que he cometido. Sé que mis acciones han afectado no solo mi vida, sino también la de quienes me rodean. Hoy, como madre de una hermosa niña, siento una responsabilidad mucho mayor. Ella es mi luz, mi mayor motivación para seguir adelante y convertirme en una mejor persona”, escribió.

Además, la influencer enfatiza en su fe y asegura que, gracias a Dios, ha logrado reconstruir su vida. Menciona que quiere aprovechar esta oportunidad para ayudar a otras mujeres que, como ella, han enfrentado dificultades y buscan una segunda oportunidad.

“Dios ha sido mi refugio en los momentos más oscuros, y gracias a su guía he logrado levantarme y reconstruir mi vida. (...) Ahora quiero retribuir de alguna manera, dando a otras mujeres la oportunidad de transformar sus vidas como yo lo he hecho. Este programa de servicios de utilidad pública es una bendición y una nueva oportunidad para demostrar que el cambio es posible, no solo para mí, sino para todas aquellas mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables. Mi mayor deseo es vincularme a este programa para empoderar a las mujeres que, como yo, han enfrentado grandes retos. Quiero que mi hija crezca viéndome no solo como su madre, sino como una mujer que lucha por dar oportunidades a las demás, especialmente a aquellas víctimas del conflicto armado, de la violencia intrafamiliar o que han sido privadas de su libertad”, escribió la influencer.

Epa Colombia pide casa por cárcel en una carta enviada al juzgado - crédito Colprensa - captura Revista Semana/ YouTube

El proyecto social que propone Epa Colombia

En su solicitud, Epa Colombia no solo pide la detención domiciliaria, sino que también presenta un plan con el que espera aportar a la sociedad mientras cumple con su condena desde casa.

Se trata de proyecto Aprende y Emprende con Epa Colombia, un programa de formación en belleza capilar y cosmética dirigido a mujeres que han sido privadas de oportunidades laborales y económicas.

Según la solicitud, el objetivo es capacitar a más de mil mujeres en Bogotá, brindándoles herramientas para su independencia financiera. Epa Colombia espera que sea aceptada su iniciativa como parte de su condena, ya que encajaría dentro de las actividades de utilidad pública establecidas por la ley.

“Este proyecto no solo me permitirá retribuir a la sociedad, sino también enseñarle a mi hija que, con fe en Dios y dedicación, podemos superar cualquier obstáculo. Mi mayor anhelo es que mi hija crezca en un mundo donde las mujeres tengan oportunidades reales de crecimiento y éxito, y estoy segura de que, a través de este programa, podré aportar para que eso sea una realidad”, explicó Barrera en su carta.

Epa Colombia propone proyecto para impactar a las mujeres y casa por cárcel - crédito redes sociales

¿Qué sigue en el proceso?

Ahora, la solicitud deberá ser evaluada por el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que determinará si Daneidy Barrera puede acceder a este beneficio y, de ser aprobada su petición, la influenciadora cumpliría su condena desde su domicilio, bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Por su parte, la defensa de Epa Colombia confía en que el hecho de ser madre cabeza de hogar y el impacto social de su proyecto jueguen a su favor en esta decisión.