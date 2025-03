Así fue como Melissa Gate descubrió que su amiga Norma Nivia hablaba mal de ella: “Me confundiste”

La respuesta de Norma Nivia dejó desconcertados a sus compañeros - crédito @La.casa.de.los.fa341/Tiktok

La Casa de los Famosos sorprendió a su audiencia de “Colombia, trece países de Latinoamérica, y de Rusia” —como bromean algunos participantes—, tras realizar una dinámica en la que más de un participante quedó “desubicado”.

En la actividad realizada el miércoles 26 de marzo, llamada el “detector de mentiras”, cada uno de los famosos pasó al “confesionario” para responder dos preguntas concretas que les formulaba el Jefe.

En efecto, cada concursante pasó a responder las preguntas. Si contestaba una “mentira”, la pantalla donde se transmitía la actividad tomaba un color rojo, mientras que si contestaba la “verdad”, la pantalla pasaba a ser color verde.

Norma Nivia, que se ha destacado por ser la amiga incondicional de Melissa Gate dentro del reality, pasó un mal rato en la dinámica con una de las preguntas del Jefe, en la que le cuestionó si en algún momento había hablado mal de su amiga.

El Flaco Solórzano se despachó contra las "chicas fuego" - crédito @Iamjoseperez/Tiktok

“No. He estado pensándolo desde que vino Sofía en qué pudo haber sido y yo creo que no. Hay cosas de Melissa Gate, el personaje, con las que no estoy de acuerdo, pero se las he dicho a ella, que incluso aproveché la dinámica de las virtudes y los defectos para decirle qué era lo que no me gustaba de Melissa Gate”, hizo parte de la larga respuesta de la modelo.

Y continuó: “Es el personaje, que sí, a veces me parece que puede ser muy pesado, pero Melissa Puerta, que es la persona real, a la que yo le abrí mi corazón, no he hablado mal”.

Su respuesta dejó desconcertados a sus compañeros, especialmente en la paisa de 33 años. “O sea, de mi sí, ¿y de la otra no? Me confundiste. Ponga esa luz morada, mijo", expresó Melissa Gate, que quedó impactada cuando, efectivamente, la luz se tornó roja, es decir, Norma había mentido.

Pero, el momento incómodo no terminó ahí, debido a que al regresar al salón con sus demás compañeros, Nivia cuestionó la dinámica y exigió ver pruebas. “Van a tener que mostrar en video, película, Jefe. Póngalo en la película para darme cuenta qué fue lo que dije, porque nada que entiendo”, expresó.

Este momento fue ampliamente comentado por usuarios en redes sociales, algunos celebraron la dinámica, mientras otros expresaron su pesar ante los últimos desaciertos de la tolimense.

“Definitivamente, no es la semana de Norma 🤷“; ”Y lo peor es que se pone brava. Porque el jefe no le refresca la memoria colocando el cine“; ”El jefe quiere que saquemos a norma y pues quienes somos para desobedecerlo jajajajaja“; ”🤭🤭😂😂😂... por fin melissa lo vio con pruebas... 😂😂😂😂 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

Melissa Gate acertó cuando le preguntaron por el cambio de actitud de sus compañeros - crédito @Iamjoseperez/Tiktok

Otras respuestas polémicas

Por su parte, a Melissa Gate acertó cuando le preguntaron si había sentido un cambio de actitud de sus compañeros luego de que se conociera la votación del público, que la claman como la indiscutible favorita.

“Siento que algunos de ellos han modificado la forma de tratarme. Como Karina, la verdad casi todos son más amables. Unos ya me trataban bien desde antes, pero hay otros que son más amables todavía”, expresó la paisa.

Emiro pasó al “detector de mentiras” y confesó que prefiere a Melissa Gate antes que a su amiga Yina Calderón: ”Melissa. Porque con ella me siento mejor, ni siquiera planeamos lo que vamos a hacer, sino que fluye. Desde un principio he conectado con ella".

Emiro prefiere a Melissa antes que a Yina Calderón - crédito @Iamjoseperez/Tiktok

Finalmente, el Flaco Solórzano se despachó contra las “chicas fuego”. “Sí, he hablado mal de las ‘chicas fuego’, me parece que la estrategia no me gusta, me parece que indisponen mucho el ambiente de la casa. Hay demasiada cizaña, pienso que se meten en cosas personales, competitivas, y cada vez se pone más difícil el ambiente en la casa por la energía de ellas”, expresó.

Asimismo, agregó que le gustaría que Yina se fuera de la Casa: “Sí, me gustaría que se fuera, porque realmente el respeto, la grosería, la patanería, la altanería de ella ha sido muy difícil. No se le puede hablar en términos positivos, sino que hay que hablar en términos negativos (...)”.