Norma Nivia habría terminado con Peluche: “Le doy el tiempo para que se enfoque en lo suyo y vemos qué pasa afuera después”

Nuevos ataques de las disidencias de las Farc en el Cauca: al parecer conmemoran un año más de la muerte de alias Tirofijo Los hostigamientos registrados en la madrugada del miércoles 26 de marzo generó pánico en la población del sur occidente colombiano, aunque hasta el momento no se ha reportado heridos

Carlos Antonio Vélez lanzó fuertes críticas por la ausencia de jugadores en partido ante Paraguay: “Yo, de Juan Fernando Quintero, no vuelvo a la selección” La no inclusión de Juan Fernando Quintero causó incomodidad a una parte de la prensa y los aficionados, porque el equipo no tuvo brújula contra Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas