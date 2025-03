“Mi lindo, si no entiende después de eso, no sé qué decir”, dijo Karen Sevillano en respuesta a la visita que tuvo Mateo Varela

La creadora de contenido expuso su opinión sobre las palabras de la hermana del modelo - crédito @emfuror/IG

La casa de los famosos Colombia tuvo una de las dinámicas de congelados más esperadas de esta temporada, pues Mateo Varela, conocido en la competencia como Peluche, recibió la visita de su hermana Melissa.

La joven expuso al modelo cómo lo estaban viendo sus familiares y seguidores afuera de la ‘casa estudio’ y abrió la polémica.

De acuerdo con lo expuesto por la hermana de Mateo, el paisa está desenfocado del objetivo con el que ingresó a la competencia de convivencia y le recalcó que si la relación con Norma Nivia estaba para continuar afuera de la ‘casa estudio’, era necesario que se enfocara en el juego.

El 'Peluche', gracias a que se quedó con el beneficio de salvar a uno de los nominados, tomo una decisión muy cuestionada por los televidentes - crédito Canal RCN

Las reacciones por el ingreso a la ‘casa estudio’ de la hermana de Varela no tardaron en aparecer y, rápidamente, una de las primeras en pronunciarse fue Karen Sevillano, que se despachó en contra del paisa si no entendía el mensaje de su hermana.

“Sutilmente, le dijo que él era un excelente hombre, que no olvidara su valor y que él no necesitaba plataformas. Que se olvide del amor, que eso lo puede hacer afuera”, explicó la vallecaucana cuando intervino sobre la visita de la familiar de Peluche.

La actriz calificó de irrespetuoso el comportamiento de su compañero dentro del reality durante una charla informal - crédito canal RCN

Pero eso no fue lo único que dijo la también presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, por lo que no dudó en agregar otra parte de su opinión: “Mejor dicho, si Mateo después de eso no entienden lo que la hermana quiso decir, mi lindo no sé”.