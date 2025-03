Melissa Gate le ‘volteó la torta’ a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’, anunció que será su amiga: “Van a sufrir”

Melissa Gate anunció acercamiento a Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

A Yina Calderón le salió caro influir en las decisiones que tomó Karina García como líder de la novena semana en La casa de los famosos Colombia 2025, ya que la Dj de guaracha buscó debilitar a Melissa Gate cambiándola de cuarto y equipo; sin embargo, la empresaria de fajas ya se mostró arrepentida de por esta jugada.

Aunque “la reina” de la segunda temporada de la competencia de convivencia sí se derrumbó luego de conocer los movimientos que tendría el reality en su nueva etapa, al final del día entendió que podía sacar provecho del revolcón y ‘renació' con nuevos objetivos: apoderarse del team de ‘las chicas fuego’ del que hacen parte la Dj de guaracha, “la lideresa” de la semana, “la Toxi” y Lady Tabares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luego del intenso lunes que vivió Melissa Gate por cuenta de las nuevas reglas que impuso “el Jefe” en ‘la casa’, la creadora de contenido paisa secó las lágrimas que derramó por el cambio de cuarto y despertó más fuerte que nunca, ya que, contrario a lo que todos esperaban, “la reina” captó la atención de Lady Tabares y la Toxicosteña, ganado territorio en ‘las chicas fuego’ a las que afirmó se unirá para hacer sufrir a Karina García y Yina Calderón, tal y como lo hicieron con ella.

Melissa Gate reveló a 'las chicas fuego' de 'La casa de los famosos Colombia 2025' que se unirá a ellas para hacer sufrir a Yina Calderón - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Yo nací en esta vida para ganar. Mi equipo tiene que ser el ganador. Así que váyanse mentalizando para salir del fracaso”, fue la nueva consigna con la que la influencer despertó en nuevo día en el cuarto fuego.

Otra de las noticias que causó revuelo en La casa de los famosos Colombia 2, fue la declaración de guerra que hizo Melissa a sus excompañeros de cuarto agua y amenazó con “romper muchos platos, uno por uno, hasta que no quede nada de la vajilla”, haciendo referencia que la irá por las cabezas del grupo de ‘los lavaplatos’, el cual está conformado por La Liendra, el “Negro” Salas, Camilo Trujillo y Mateo Varela “Peluche”.

“Ahora si va a empezar el bochinche. ¿Quieren que le enseñe a hacer un bochinche? pues vengan pues que lo van a ver bochinche, pues. Yo no los hago, yo los protagonizo. Listo. Ellas lo narran y yo los protagonizo de aquí en adelante. Como Karina me hizo la vida imposible a mí, yo se las voy a hacer a ustedes. Yo ya soy fuego, que se tengan los de agua porque los dejaremos secos”, mencionó Gate en el baño antes de ingresar a la ducha donde empezó a practicar el canto de ‘las chicas fuego’, himno al que ya le agregó coreografía.

Melissa Gate despertó más fuerte que nunca en 'La casa de los famosos Colombia 2025' luego de haber llorado por el cambio de cuarto propuesto por Yina Calderón - crédito @soyniaavila/Instagram

Melissa Gate creo su equipo propio en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

La creadora de contenido paisa tan solo lleva un día en el nuevo cuarto y ya puso a dudar a ‘las chicas fuego’ de la idea que tuvieron de unirla al equipo, pues ella y Alerta se están robando el show el baile de la canción que antes era exclusiva de Karina García, Yina Calderón, Lady Tabares y “la Toxi”, coautora del tema.

Melissa Gate se aprendió la canción del cuarto "Fuego" y eso no le gustó a Yina Calderón - crédito @Elcasero/Tiktok

No obstante lo que más llamó la atención es la cercanía que está teniendo “la reina” de ‘la casa’ con los que hasta la octava semana fueron sus principales rivales, tanto así, que ahora se sienta a su lado y, sorprendió al asegurar que se hará amiga de Yina Calderón, habitante con la que no cruza palabra si no es para responder una ofensa o contratacarla.

“Ya no tengo enemigos en este cuarto, ya con todos hice las pases, con todos, con todos, con todos. Me voy a volver amiga de Yina aunque ella no lo quiera.”, contó Gate al comediante Alerta que contestó . “¿En serio? La sacamos del estadio”.

Por su parte, Yina ha manifestado descontento con la rápida adaptación que tuvo Melissa en el nuevo grupo y se empezó a preocupar por la empatía que despertó en sus amigas, especialmente en la “la vendedora de rosas” y “la Toxi”.

“Ahora meli opaca más a Yina, jajajajaj eso le pasa por convencida creyó que la iba apagar mandándola a cuarto fuego”; “Que creyeron que ella solo se iba a quedar llorando pues noooo 🤣🤣🤣 la reina es la reina”; “Melisa es mucho ambiente pa esa casa ,Fin del comunicado 👸🏻”; “yina no está soportando 🤣(sic)”, comentaron algunos usuarios al respecto.