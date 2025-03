Los “celos” de Yina Calderón por la cercanía de Toxi Costeña y Melissa Gate: “Tengo una predicción terrible”

Yina Calderón tiene un mal presentimiento con la llegada de Melissa Gate al cuarto "Fuego" - crédito @Chismosooootv /Tiktok

Karina García, por primera vez, se convirtió en la líder de la semana en La Casa de los Famosos Colombia, dejando “boquiabiertos” a sus compañeros, que al parecer, la subestimaban por su supuesta falta de conocimiento en algunos temas de cultura general.

Esto quedó demostrado cuando la misma Karina García, al terminar la prueba, le lanzó una pulla a Norma Nivia, que expresó su molestia por el triunfo de la paisa: “De bruta no tengo un pelo”, dejando entrever que además de sus habilidades físicas, ganó por sus capacidades intelectuales.

Yina no evitó comentar sobre la eventual separación de una "chica fuego" - crédito Fotomontaje Infobae (Prensa Canal RCN- Chismosoootv/Tiktok)

Este triunfo estuvo acompañado por una decisión fundamental que reconfiguró los equipos del juego, pues García tuvo la potestad de decidir qué participantes integrarían el cuarto Agua y quiénes el cuarto Fuego.

Esta decisión fue altamente influenciada por Yina Calderón, que no lo pensó dos veces y envió a Melissa Gate al cuarto Fuego, donde ella también duerme junto a Karina García, Emiro Navarro, Lady Tabares, Alerta y La Toxi Costeña.

Algunos usuarios en redes sociales tomaron esta decisión como una clara intención de Calderón por incomodar a Melissa, hasta el punto que la paisa soltó en llanto al enterarse del cambio.

“Esa decisión la deberían anular, no la tomó la líder sino Fiona Calderón“; ”hicieron llorar a Melissa ahora hay que sacar a Karina sí o no Marino“; ”Y como se ríen parce cuando la ven llorando, uy no”; “lo hicieron con la intencion de desestabilizarla (sic)”, comentaron algunos usuarios.

Melissa Gate se aprendió la canción del cuarto "Fuego" y eso no le gustó a Yina Calderón - crédito @Elcasero/Tiktok

Sin embargo, Gate se logró adaptar al nuevo cuarto, logrando acercarse más a las “chicas fuego”, especialmente a la Toxi Costeña.

Esta cercanía fue ampliamente comentada por la opita, que no dudó en expresarle a Karina García y a Lady Tabares un mal presentimiento en relación con el futuro del grupo de amigas.

“Tengo una predicción tan terrible, que nos va a causar dolor, chicas (...) Nadie se va, solo sé que una se separa del grupo (...) Esperemos que el programa nos muestre (sic)”, fueron las palabras de la también empresaria.

Su incomodidad no quedó ahí, debido a que en uno de los encuentros grupales, Melissa Gate puso en evidencia que se aprendió la canción de las “chicas fuego”, mientras que Calderón intentaba ignorarla, demostrando su molestia.

“Ahora meli opaca más a Yina, jajajajaj eso le pasa por convencida creyó que la iba apagar mandándola a cuarto fuego“; ”Que creyeron que ella solo se iba a quedar llorando pues noooo 🤣🤣🤣 la reina es la reina“; ”Melisa es mucho ambiente pa esa casa ,Fin del comunicado 👸🏻“; ”yina no está soportando 🤣(sic)“, comentaron algunos usuarios al respecto.

Cabe señalar que, Calderón explicó a los seguidores del reality que la decisión de enviar a Melissa Gate al cuarto Fuego se debió a un “acto de transparencia”.

Norma Nivia no ocultó su felicidad por se la única mujer en cuarto "Agua" - crédito @Iamjoseperez/Tiktok

“Yo soy una persona que no soy capaz de dormir con el que desconfío al lado, si voy a atacar, lo hago de frente (...) Melissa no es mi amiga y no lo va a ser porque yo lambona jamás, pero en medio de todo siento que es una persona transparente, que, aunque tiene muchas cosas que no me gustan, es una persona de una sola pieza y siento que debe estar en el cuarto Fuego”, dijo a las cámaras de la Casa.

De otro lado, quien sí demostró su felicidad por ser la única mujer del cuarto Agua fue Norma Nivia, que soltó un comentario que rápidamente fue refutado por el “Flaco” Solórzano.

“Vuelvo a ser la única del cuarto Agua, me parece fantástico. Me da pesar con Melissa. Voy a aclarar algo, porque aquí todos son chismes. Me parece fantástico yo quedar en Agua, no que Melissa se haya ido”, expuso la modelo de 45 años.