Deportan a esposos colombianos, con hijas estadounidenses, tras vivir 35 años en el gigante norteamericano

Gladys y Nelson González fueron deportados a Colombia a pesar de haber vivido en California durante 35 años. (Stephanie Gonzalez/GoFundMe)

La persecución del Gobierno de Donald Trump a los inmigrantes irregulares siguen sacando a la luz las conmovedoras historias de personas que se fueron a Estados Unidos en la búsqueda de un mejor porvenir.

Entre ellas se encuentra la de una pareja de esposos colombianos que llegaron en 1989 al gigante de Norteamérica huyendo de la violencia que padecía el país durante el denominado narcoterrorismo que perpetró Pablo Escobar con el cartel de Medellín.

Allí se establecieron con la ilusión de lograr un mejor porvenir y tuvieron tres hijas, que ahora son adultas y adquirieron la nacionalidad estadounidense, recogieron en el informativo de televisión CNN.

“Durante casi cuatro décadas, han construido una vida aquí: criando a tres hijas, aportando a su comunidad y dando la bienvenida recientemente a su primer nieto. Ahora, están siendo tratados como criminales”, contó en el medio internacional Stephanie González, una de sus herederas.

Aunque durante las décadas de 1990 y las dos primeras del 2000 se presentaron ante las autoridades migratorias para poder regular su estatus de residencia, en ese tiempo no pudieron lograr nada, y aunque seguían en el proceso, a finales de febrero se presentaron ante tribunal de inmigración en Santa Ana, en California, y allí los arrestaron, y luego de tres semanas de detención, los deportaron.

“Ellos sí esperaban que tendrían que partir y estaban planeando hacerlo, pero no de la manera en que sucedió. No esperábamos que fueran aprehendidos y detenidos. Y de nuevo, ya no es realmente exclusivo de ellos. Está sucediendo en todo el país”, contó Monica Crooms, la abogada de inmigración que ha llevado su caso desde 2018.

De nada les sirvió abonar el camino para regularizarse en Estados Unidos, como fue pagar impuestos y su apego irrestricto a las leyes estadounidenses.

Crooms relató en CNN que si bien sabían de la posibilidad de tener que irse de Estados Unidos, esperaban que fuera en condiciones dignas y se les permitiera dejar sus asuntos en orden, y lo más importante, poder decirle adiós a sus hijas y a su nieto.

“Tuvimos que ir a recoger su vehículo al aparcamiento y no pudimos despedirnos”, detalló la hija.

Tenían permiso para solicitar asilo

En CNN destacaron que, según un comunicado oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que los esposos habían llegado sin contar con una visa.

Sin embargo, su abogada señaló que tras su arribo hace 35 años, les dieron permiso de solicitar asilo ante la grave situación de violencia que padecía Colombia en esos convulsionados años, pero terminaron siendo víctimas de las practicas irregulares que se vivieron en esos años.

“Buscaban una forma de legalizar su situación de la manera que estaba disponible para ellos en ese momento en los años 90. Desafortunadamente, fueron víctimas de prácticas de inmigración depredadoras que eran bastante flagrantes”, contó la jurista.

Detalló que desde entonces gastaron miles de dólares para costear abogados para que les ayudaran a regularizar su situación migratoria, pero uno de ellos los engañó y les aseguró podían apelar la orden de deportación en su contra.

“Después de ver a otros abogados, rápidamente se dieron cuenta de que estaban en una situación muy precaria con respecto a su estatus migratorio”, indicó Croms.

En el comunicado de ICE señalaron que: “agotaron todas las opciones legales para permanecer en Estados Unidos entre marzo de 2000 y agosto de 2021, incluidas las revisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración en 2001 y 2018, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en 2010 y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito en 2021”.

En ese tiempo permanecieron bajo una orden de supervisión que les permitía permanecer en Estados Unidos, con la orden de expulsión, si se registraban una vez al año mientras organizaban su salida de ese país.