Nadia Blel acusa al Gobierno de Petro de descuidar el sector salud por su campaña electoral

La senadora Nadia Blel y el presidente Gustavo Petro | crédito Colprensa - Presidencia

La crisis de medicamentos en Colombia ha intensificado el debate sobre la gestión del Gobierno Nacional en el sector salud.

La senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, expresó su preocupación por la situación y cuestionó la prioridad del presidente Gustavo Petro en esta materia.

La senora Nadia Blel Scaff (Partido Conservador) | Crédito: Senado de la República

En entrevista con La W, la congresista afirmó que el Gobierno se ha enfocado más en impulsar sus reformas que en resolver los problemas urgentes del sistema de salud.

“Lo que más nos duele es que el Gobierno, pudiendo hacer mucho, no lo ha hecho, sino que ha insistido en estas reformas que no tienen piso jurídico ni soporte técnico y menos aún la viabilidad financiera para hacerse realidad”, señaló Blel. Según ella, en lugar de atender la crisis sanitaria, el Ejecutivo ha optado por promover cambios que no cuentan con bases sólidas.

<b>Disputa sobre el estado del sistema de salud</b>

Uno de los puntos que la senadora destacó fue la afirmación del Gobierno de haber heredado un sistema en crisis. Según Blel, si bien existían problemas, estos podían corregirse sin necesidad de desmantelar por completo el modelo vigente.

“Como todo en la vida, tenía algunas falencias que se podían corregir, pero lastimosamente hemos visto cómo la salud se ha deteriorado”, afirmó. Además, subrayó que actualmente el Gobierno tiene el control de varias EPS y, pese a ello, sigue buscando responsables externos para justificar la crisis.

La congresista también criticó la falta de medidas concretas para solucionar la falta de financiamiento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que cubre la prestación de servicios de salud.

“A pesar de esas órdenes que ha dado la Corte Constitucional para que el Gobierno haga esos ajustes a la UPC, no las ha hecho”, aseguró. Para ella, esta omisión demuestra que la prioridad del Ejecutivo no es la salud de los colombianos, sino sus intereses políticos.

<b>El 2026 en la mira del Gobierno</b>

Blel fue contundente al afirmar que la administración de Petro está más enfocada en su continuidad política que en resolver la crisis del sistema de salud.

“Vemos un Gobierno que no está preocupado por la salud de los colombianos, sino que está pensando en su campaña presidencial”, denunció. Esta declaración refuerza las críticas de sectores que acusan al Gobierno de anteponer sus intereses electorales a las necesidades del país.

Finalmente, sobre el panorama electoral de 2026, Blel reiteró que el Partido Conservador busca un candidato propio que represente sus principios.

“El sentir de nuestra militancia en el Partido Conservador es que tengamos un candidato propio que se identifique con las banderas conservadoras”, concluyó.

Según la senadora, la clave para el futuro del país radica en la unión de distintos sectores políticos, económicos y sociales para enfrentar los retos que atraviesa Colombia.