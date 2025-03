Gustavo Petro se desligó de responsabilidades por fallas en las EPS intervenidas: “No fue el presidente”

El presidente aseguró que las EPS siguen teniendo el poder en el sistema de salud - crédito Joel González/Presidencia

El sistema de salud en Colombia presenta varias fallas en la atención a los usuarios y desde varios sectores han culpado al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, puesto que durante la administración varias EPS han sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Entre las entidades promotoras de salud a las que se les puso la lupa están Nueva EPS, Sanitas y Asmet Salud EPS.

De acuerdo con algunos líderes de la oposición, el hecho de que los problemas sobre la prestación de servicios en las entidades permanecieran, a pesar de las intervenciones, es evidencia de que el Gobierno Petro está empeorando la situación del sistema. No obstante, según el primer mandatario, esa premisa es falsa.

En el Consejo de Ministros televisado del 25 de marzo de 2025, el presidente aseguró que el Gobierno no tiene el control de las EPS que fueron intervenidas. “Hoy el poder lo tienen las EPS (...). Como las EPS tienen aún hoy el poder, las intervenidas habían nombrado unos interventores que le hacían caso era a los viejos dueños, y no hubo cambio, eso es lo que hacen siempre. Entonces, cambia el ordenador de la EPS, no cambia la lógica. Estaban haciendo esa diablura con este Gobierno”, dijo.

Añadió: “¿Quiénes pusieron esos interventores? No fue el presidente”.

En desarrollo...