Experto en movilidad arremetió contra Westcol por enfrentamiento con las autoridades de tránsito de Medellín

Señor Bíter analizó el enfrentamiento entre Westcol y un agente de tránsito en Medellín sobre normas de ubicación de placas - crédito Montaje Johan Largo/Westcol - Instagram/Señor Biter - Instagram

Desde su canal de YouTube, el Señor Biter reaccionó al más reciente escándalo que protagonizó el streamer colombiano Westcol (Luis Fernando Villa) con las autoridades de tránsito de Medellín. Esto, dado que, el joven youtuber pretendió hacerse el de la ‘vista gorda’ ante un procedimiento vial, así como argumentar que conocía el Código Nacional de Tránsito para salirse con la suya.

“Quiero dejar algo claro. Para nada esta persona me cae mal, para nada. Simplemente, me la pone muy difícil al momento de querer capacitar a nuevos conductores. Si se dejan llevar por lo que sale de su boca, que es todo lo contrario a tener el conocimiento, a conocer nuestros derechos y deberes“, destacó Biter en su video.

En las imágenes que se publicaron en redes sociales, y de las que se apoyó Bíter para crear la crítica y enseñarle algo de pedagogía vial, se ve a Westcol protagonizando un enfrentamiento verbal con un agente de tránsito debido a la ubicación de la placa de su vehículo.

El incidente, que generó un intenso debate sobre las normas de tránsito y el comportamiento de las autoridades, se centró en la colocación de la placa en el interior del automóvil, específicamente en el parabrisas, lo que el agente consideró una infracción. Y es que, según Westcol, de manera egocéntrica, afirmó que la placa era completamente visible, pero el funcionario argumentó que la normativa exige que esta debe estar ubicada en el exterior del vehículo.

En el video se puede detallar que el agente de tránsito genera la imposición del comparendo al conductor implicado, es decir, a Luis Fernando Villa, por no cumplir con la reglamentación que establece que las placas deben estar externamente.

Sin embargo, Westcol insistió en que la placa era perfectamente visible desde cualquier ángulo y que su ubicación no debería ser motivo de sanción. Además, y de una forma prepotente, creyó conocer más que el agente la Ley 769 de 2002, en el que se aclara cómo debe ir la placa en el exterior del vehículo.

Westcol desafió a un agente de tránsito en Medellín, protagonizando una tensa situación por la incorrecta colocación de la placa en su vehículo, mientras intentaba imponer su versión de la ley - crédito Señor Biter

“No, papi, ahí la verdad, la verdad es un mal procedimiento porque la placa es completamente visible. Mi hermano hemos andado con este carro pa arriba y pa abajo. La placa es completamente visible. El carro lo hemos andado por todos lados. Lo que va a pasar cuando lleguemos el carro a la inspección es que nos van a dar la razón, pero no nos quiere colaborar (…) Eso no es ley, la placa tiene que ser visible. Esa es la única ley. Adelante y atrás. Atrás está ahí; está bien puesta", fueron los argumentos de Westcol, que pretendía persuadir a la autoridad para evitar la infracción.

¿Qué dice la Ley 769 de 2002? La norma reguladora establece en su artículo 45, ‘Ubicación’, que los vehículos automotores llevarán dos placas iguales: una en el extremo delantero y otra en el extremo trasero. Asimismo, precisa su ubicación de la siguiente manera:

Automóviles y camionetas: en la parte externa lateral media de las puertas traseras.

Buses, busetas y microbuses: En la parte externa lateral media de ambos costados.

Camperos: En la parte externa lateral media de las puertas delanteras.

Vehículos de transporte de carga: En la parte externa lateral media de las puertas de la cabina.

Vehículos de servicio público: En la parte superior externa del techo, centrado transversalmente.

Ley 769 de 2002 exige colocar placas en el exterior del vehículo para facilitar identificación y evitar fraudes - crédito SergioAcero/Colprensa

“Ningún vehículo automotor matriculado en Colombia podrá llevar, en el lugar destinado a las placas, distintivos similares a estas o que la imiten, ni que correspondan a placas de otros países, (…) estas deben de estar libres de obstáculos que dificulten su plena identificación”, suma el artículo 45 de la Ley 769 de 2002.

Ante la insistencia errónea de Wetscol, el funcionario explicó que dicha medida no solo facilita la identificación del vehículo, también evita posibles fraudes, como el uso de placas falsas. Asimismo, agregó que, dicha disposición permite que las cámaras de fotomultas y otros dispositivos de control puedan identificar los vehículos sin dificultad.

Sobre ese punto, Biter compartió dos tips. “El primero, no es obligatorio que tengamos que colocar la placa en la parte central del bómper. Puede ser en cualquier extremo, obviamente, siempre y cuando la placa esté afuera del carro. Y lo segundo, hay algo que se llama la subsanación y lo he dicho varias veces, si le llegaran a inmovilizar el vehículo tiene la oportunidad de subsanar en el lugar de los hechos la inmovilización, no la infracción; pidiendo 60 minutos para mirar cómo va a pegar esa placa en el extremo delantero exterior”.

Resaltando el segundo punto mencionado por Biter, Westcol tuvo la opción de subsanar para evitar la inmovilización. No obstante, su envestidura de figura pública y polémica, evitó que quienes lo acompañaban instalaran la placa en lugar que señala la ley que debe estar.

El streamer y youtuber Westcol vuelve a estar en el ojo del huracán tras un altercado con un agente de tránsito, donde su actitud prepotente y su falta de respeto generaron duras críticas - crédito Señor Biter

“No, me tienen podrido pa real. Pero es que no hay que instalar ahí, porque es que la placa se ve ahí perfecto. ¡Gonorrea! ¿Cómo así brother? (…) ¿Si usted se hace allá en la mierda y usted ve la placa?“, señaló de manera eufórica y desafiante Westcol mientras se dirigía al agente de tránsito.

Sobre eso, Biter expuso lo siguiente: en caso de que un conductor se vea inmerso en un procedimiento de tránsito, el que sea, si el agente se está comportando de manera respetuosa, la actitud por parte del infractor, en dado caso de que sea así, debe ser la misma; sin embargo, si la autoridad es grosero, la postura por parte del ciudadano ya debe ser otra.

“Uy, aquí ya estoy leyendo comentarios de los seguidores del gánster que dicen - no sea sapo, no se meta con Westcol - ¡Cállate!, niño rata, esta es conversación de adultos”, comentó Biter, mientras exponía el caso del joven youtuber y se imaginaba la respuesta por parte de sus seguidores.

Biter criticó tanto la postura de Westcol como la del agente de tránsito. Dado que, la autoridad fue muy permisible con la actitud del joven youtuber. “Aquí cuando la autoridad sí debe tener los pantalones bien puestos, ahí si se hacen los mariachis. Pero cuando es con el conductor del común, ahí sí se creen los mandamás”.

El youtuber colombiano Westcol utiliza posición pública para intentar evitar un comparendo vial - crédito Señor Biter

Otro de los puntos críticos del video fue la poca autoridad por parte del agente en su decisión. Esto, ya que, aunque se impuso la orden de comparendo el procedimiento de inmovilización estuvo en ‘veremos’. Sobre eso, Bíter indicó lo siguiente:

“Organismo de tránsito de Medellín, préstenme mucha atención. Les voy a enseñar algo y gratis. Si un agente de tránsito impone un comparendo, pero no ordena la inmovilización obligatoria, estaría incumpliendo sus funciones y podría ser investigado disciplinariamente por la autoridad competente”.

Finalmente, Biter analizó cuál sería la forma de actuar de un funcionario de movilidad en el caso de que el hecho lo hubiese cometido un conductor del común, ¿habrían sido igual de permisible o hubiesen dispuesto de toda su autoridad para lograr tanto la infracción como la inmovilización?

“Si este man no hubiera sido grosero con el agente de tránsito, hasta el último momento, nunca se le vino a la cabeza que el agente de tránsito le colaboró. Ahora hago esta pregunta para que me la respondan en los comentarios, ¿Qué hubiera pasado si a ti te hubieran pasado? ¿Crees que te hubieran hecho solo el comparendo?, y peor, si hubiera sido grosero con el agente. Si este video la rompe. Pasamos derecho de petición a la Secretaría de Movilidad de Medellín para que nos responda”.