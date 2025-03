Escisión de la Alianza Verde se complicó: 14 integrantes de la colectividad confirmaron su voto negativo

Este 31 de marzo, la Alianza Verde definirá en una reunión de su directiva nacional si opta por separarse, lo que implicaría la creación de dos personerías jurídicas, dos presupuestos, dos logos y objetivos distintos con miras a las elecciones de 2026 - crédito Partido Verde

La dirección nacional de la Alianza Verde tiene previsto reunirse el 31 de marzo para debatir nuevamente la posibilidad de dividir el partido. La discusión se centra en las solicitudes de escisión presentadas por sectores internos con posturas políticas divergentes.

De acuerdo con información obtenida por W Radio, al menos 14 miembros del órgano directivo anticiparon su voto en contra de la separación. Si se confirma este número, el sector que se opone a la ruptura estaría a un voto de bloquearla definitivamente.

En un documento firmado por estos 14 dirigentes, se sostiene que la Alianza Verde agrupa diversas corrientes políticas y no pertenece a un único grupo o liderazgo. Por esa razón, consideran que no existen condiciones políticas, administrativas ni organizativas para avanzar en una decisión que avale la escisión solicitada.

El texto advierte que una división del partido afectaría la identidad de su militancia y representaría un riesgo para quienes aún respaldan los principios ideológicos que motivaron la creación de la colectividad.

Alianza Verde analiza la escisión de la colectividad - crédito Isabel Sánchez/Senado de la República

La decisión sobre la eventual ruptura recae en 58 delegados habilitados para votar. Para aprobar la escisión se requiere el respaldo de al menos tres cuartas partes, es decir, 44 votos.

Entre los firmantes del documento que rechaza la división figuran los congresistas Iván Name, expresidente del Senado; Olga Lucía Velásquez y Liliana Rodríguez. No obstante, la correlación de fuerzas aún no está definida. Según fuentes consultadas por W Radio, además de los 14 firmantes, habría al menos seis integrantes adicionales que, aunque no suscribieron la carta, también se opondrían a la escisión.

Actualmente se tramitan dos solicitudes distintas para dividir el partido. La primera fue presentada por la senadora Angélica Lozano y otros miembros de la colectividad. Posteriormente se radicó una segunda solicitud en rechazo a la postura de Lozano, bajo el argumento de que su iniciativa busca allanar el camino para la eventual creación de un partido liderado por Claudia López con miras a 2026.

Katherine Miranda y Alejandro García retiraron sus firmas

Entre los principales impulsores de la separación destacan Angélica Lozano, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, que han defendido la necesidad de una reestructuración del partido como respuesta a las diferencias políticas internas.

A pesar de que la decisión venía tomando fuerza y más por la cercanía de las elecciones locales y nacionales en el país, estaría en riesgo la solicitud, ya que hubo una ruptura interna entre los seis congresistas que buscan apartarse de la Alianza Verde.

Fuentes cercanas al colectivo aseguraron que la falta de protagonismo y el liderazgo que podría obtener la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López y su esposa, la senadora Lozano molestó a los demás firmantes. En consecuencia, los representantes a la Cámara Katherine Miranda y Alejandro García Ríos solicitaron el retiro de sus firmas de la iniciativa.

Katherine Miranda aseguró que considera cerrar su ciclo político en el Congreso y explorar nuevas opciones fuera del poder legislativo - crédito Colprensa

A esta fractura se suma la de Juviano con Miranda, esta última prefirió separarse y aliarse con el senador de la República Jota Pe Hernández en una solicitud independiente de escisión.

Lo anterior conlleva la presentación de una nueva propuesta por parte de Miranda y García Ríos en la que sumarian a Jota Pe Hernández, lo que deja una división en tres bandos dentro del partido.

De hecho, Blu Radio divulgó una serie de conversaciones en el grupo de congresistas de la Alianza Verde en el que los líderes de esta iniciativa plantearon los puntos clave del nuevo partido.

Ente ellos, explican que el grupo sería de centro “político en Colombia, pluralista, garantista y participativo, en el cual los diversos liderazgos y tendencias tendrán garantías de participación de cara a todas las decisiones en el partido o movimiento derivado”.

De igual manera, en los postulados enviados a los congresistas fueron enfáticos en asegurar que en el nuevo partido no se aceptarían liderazgos de una persona, sino que buscarán trabajar en equipo para afrontar las diferencias.

“Se tendrá como principio la no sumisión a liderazgos individuales y se propenderá por construir en medio de las diferencias”.

En los mismos chats se evidencia que fue Katherine Miranda la que anunció su retiro de la propuesta liderada por Angélica Lozano. Asimismo, se lee cómo Alejandro García Ríos señaló que “esto solo se trata de Claudia López, sin garantías”.

Claudia López es señalada de la caída del divorcio en el Partido Verde - crédito Colprensa

Para que la escisión sea aprobada, es necesario contar con al menos 44 votos a favor, por lo que se espera que se alcance una resolución al respecto, puesto que, de cara a las elecciones de 2026, varios congresistas buscan un camino independiente para continuar con sus aspiraciones legislativas, mientras que otros tienen como objetivo llegar al Ejecutivo.