El encontronazo de María Fernanda Cabal, en pleno vuelo a Cartagena, con ciudadano que le reclamó por reforma laboral de Petro: “No me hable del pueblo”

La senadora María Fernanda Cabal tuvo una discusión en un avión cuando aterrizó en la ciudad de Cartagena - crédito Colprensa/X

Un video de la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal está tomando fuerza en las redes sociales, después de que un ciudadano decidiera ‘enfrentarla’ para discutir su posición frente a la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional, que quedó hundida en la Comisión Séptima del Senado de la República.

El material audiovisual, que fue publicado originalmente el 22 de marzo por el medio Eco Digital, muestra el momento en el que la congresista, aparentemente, se disponía a descender de un vuelo que aterrizó en la ciudad de Cartagena, Bolívar.

Fue en ese momento que el hombre le preguntó a la senadora sobre las razones para no apoyar la reforma del presidente Gustavo Petro, lo que generó incomodidad para la legisladora.

“¿Por qué no apoya las reformas del cambio?”, preguntó el ciudadano, a lo que la senadora respondió: “¿Quiere que le diga aquí?”.

María Fernanda Cabal discutió con ciudadano en medio de un vuelo a Cartagena - crédito Eco Digital/TikTok

Ante la renuencia de Cabal, el hombre le aclaró que, posiblemente, sería el único momento en el que podría preguntarle de forma directa sobre su posición frente a la reforma laboral.

“No tengo otro espacio para poderle preguntar eso senadora”, comentó el ciudadano. Sin embargo, la congresista se negó a responder: “No, no puede ser eso”.

Pese a que la legisladora dejó clara su intención de no responder, el hombre se despachó en reparos contra su postura, asegurando que su negativa a apoyar las reformas solo acarrearía problemas para los ciudadanos de a pie.

“Perfecto senadora, le agradezco mucho porque son reformas para el pueblo. Yo soy trabajador...”, indicó el hombre, momento en el que fue interrumpido por Cabal. “Y yo soy empresaria”, señaló.

En medio del cruce de mensajes, el hombre explicó su postura frente al proyecto de reforma, asegurando que la idea de que los trabajadores reciban mayores ingresos también beneficiaría a los empresarios del país, pues aumentaría el poder adquisitivo de los colombianos.

Algunos comentarios criticaron las palabras de la senadora frente a la reforma laboral - crédito Facebook

“Si hay más dinero en el pueblo, hay más forma de que a los empresarios se les compre, senadora”, indicó el ciudadano.

Fue en ese momento que la congresista explicó por qué, a su modo de ver, la reforma laboral perjudicaría la economía del país. “Si hay menos impuestos en las empresas, hay más posibilidades de dar empleo”, comentó.

Sin embargo, hubo una frase de la congresista que generó conmoción entre los pasajeros y, posteriormente, las críticas pasaron a las redes sociales. En medio de la discusión, María Fernanda Cabal pidió su interlocutor que dejara de mencionar una palabra específica. “No me hable del pueblo. (…) Si no me quitan más impuestos, yo ofrezco más dinero, más empleo”, comentó la senadora.

Aunque el ciudadano pretendía continuar con la discusión, en ese momento los demás pasajeros pidieron abandonar la aeronave, pues estaba obstaculizando el pasillo de salida.

La senadora subió días después una publicación en la que enalteció las reuniones con las comunidades para desarrollar país - crédito red social X

Entretanto, en redes sociales criticaron la postura de la senadora frente a la frase que más retumbó en el material audiovisual. “No pierda su tiempo, ella cuida y defiende sus intereses, a ella le importa un comino el pueblo”; “El modelo empresarial es mantener pobres a los trabajadores, por eso no quieren la reforma”, y “Para qué se ponen a discutir con una persona de esas, no voten por ellos y ya, fácil”, fueron algunos de los comentarios.

Paradógicamente, en la mañana del lunes 24 de marzo, María Fernanda compartió una publicación en la que se mostró junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio del foro de precandidatos del Centro Democrático, asegurando que la forma más adecuada de hacer política es escuchando a la comunidad.

“Así es como construimos país. Escuchando a la comunidad y tomando nota para gobernar de la mano del sector real de la sociedad. Gracias presidente Álvaro Uribe Vélez por ser ejemplo”, comentó la senadora.