Agente de bienes raíces de lujo enlistó las cinco propiedades que más lo sorprendieron en Colombia

Tres de ellas se encuentran en cercanías a Medellín y las otras dos en el casco urbano de Cartagena, donde, consiguen integrarse con la naturaleza - crédito @flomeliz / IG

Al recordar las propiedades que visitó en el 2024, el agente inmobiliario de inmuebles de lujo y creador de contenido Florent Meliz enlistó las cinco viviendas más espectaculares que ha conocido en Colombia, empezando por:

“Albizia, en el poblado Medellín. Esta casa contemporánea destaca por su respeto al entorno natural. Su protagonista es un majestuoso árbol albizia, integrado en el diseño arquitectónico, visible desde cada rincón”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Siguió con el mejor apartamento que ha visto, en el que “cada espacio es arte, diseño y tecnología en perfecta armonía. Una experiencia sensorial única, que transforma esta propiedad en un santuario de inspiración”.

Algunas consideradas como una obra de arte, combinan tecnología, paisajismo e interiorismo - crédito @flomeliz / IG

En la misma ciudad, continuó con la “Casa Santiago Botero, ubicada en el centro histórico de Cartagena. Una joya arquitectónica que combina historia y modernidad rodeada de vegetación es un viaje multisensorial a través del tiempo”.

Ya en el puesto número dos, ubicó a Skyfall, “en el Alto de las Palmas, Medellín. Un refugio exclusivo que fusiona diseño moderno y naturaleza, panorámicas impreisonantes y atardeceres inolvidables que desconecta del mundo exterior”.

Y, en el primer lugar, posicionó a “Aamaluna, a las afueras de Medellín. Es una obra de arte arquitectónica en la que volúmenes, que están conectados por un corredor central, logran una armonía perfecta entre espacios, interiorismo y paisajismo”.

Meliz dio un vistazo exclusivo a una de estas propiedades:

En el corazón de Medellín, una propiedad de lujo captó la atención de compradores y curiosos, por igual, gracias a una característica única: un funicular privado que conecta el parqueadero con el lobby principal de la casa. Según informó el agente de bienes raíces de lujo Florent Meliz, esta mansión, diseñada con un concepto escalonado, ofrece a sus residentes la posibilidad de desplazarse cómodamente a través de una cabina de paredes de vidrio que atraviesa un entorno natural. Este detalle, inusual en el mercado inmobiliario, refleja las crecientes expectativas de los compradores modernos en Colombia.

De acuerdo con Meliz, la propiedad cuenta con tres niveles principales, conectados por una escalera central, y está diseñada para maximizar la experiencia de lujo y comodidad. Al llegar al lobby, los visitantes son recibidos por un diseño que combina funcionalidad y exclusividad. A la izquierda, se encuentra una sala de cine y un comedor con capacidad para diez personas, mientras que al frente se ubican las escaleras que conducen a un mirador con una vista de 360 grados de la ciudad conocida como la “eterna primavera”. Este espacio, ubicado en el nivel superior, se convierte en uno de los puntos más destacados de la casa, ofreciendo una panorámica inigualable de Medellín.

Fue construida entorno a un árbol gigante - crédito @flomeliz

La mansión no solo se distingue por su funicular, también, lo hace por su integración con el entorno natural. En el primer nivel, al lado derecho del lobby, se encuentran la cocina, la sala y una piscina que, dependiendo del clima, puede estar rodeada por niebla o iluminada por el sol, ofreciendo una vista privilegiada de la ciudad. Este diseño busca aprovechar al máximo las condiciones climáticas y geográficas de Medellín, creando un espacio que combina modernidad y naturaleza.

En el área privada, ubicada en el nivel intermedio, se encuentran las habitaciones y baños exclusivos para los miembros de la familia. Este espacio está diseñado para garantizar privacidad y confort, mientras que en el nivel inferior, junto al árbol que se erige como el eje central de la construcción, se encuentra una segunda piscina, diseñada para niños, y un jacuzzi con capacidad para diez personas. Este último detalle refuerza el enfoque en el lujo y la comodidad que caracteriza a la propiedad.

La casa cuenta con dos piscinas, área privada y un mirador 360 a El Poblado - crédito @flomeliz

El video que muestra las características de esta mansión fue compartido en la plataforma TikTok, donde rápidamente alcanzó a cientos de usuarios. Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos usuarios bromearon sobre la posibilidad de adquirir la propiedad:

“Donde vivo es del tamaño del funicular”, “¿Reciben Nequi?”, “Cúanto cuesta... subirse al funicular”, “No la compro, solo porque el árbol no es de mandos”, “Lo único que no me gustó es que hay que apretar un botón para cerrar el funicular. Prefiero uno automático. Por ese detalle perdieron un comprador”, “La iba a comprar, pero el árbol está muy flaco, no me gusta”, “Me sobran 2.600 millones”, “Y dicen que la plata no da felicidad”, “¿Será que el Fondo Nacional del Ahorro me aprueba el crédito para esta casa”, “Nooo, papi, por ahí no pasa el bus. Ya no la compro”, “Hola, me interesa. Tengo 3.000 pesos, un bom bom bum y un iPhone 5″.