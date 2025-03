Luis Carlos Real explicó el problema detrás de escasez de medicamentos y Mafe Cabal quiso desacreditarlo: “Dementes”

El exfuncionario aseguró que el sistema de salud no puede aguantar los altos costos que están manejando los gestores farmacéuticos - crédito @LuisCarlosLealA/X

La escasez de medicamentos en Colombia todavía no se explica. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, hay un mal manejo de los recursos entregados por el Gobierno nacional e irregularidades en la distribución y entrega de medicinas por parte de gestores farmacéuticos. Por su parte, los gestores y las EPS aseguran que la administración no ha pagado deudas y que el dinero no está alcanzando, por lo que la entrega de fármacos en puntos de dispensación no se ha podido efectuar.

En consecuencia, el exsuperintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal se pronunció, buscando sustentar la versión del Gobierno nacional, que aseguró que ha girado la totalidad de los recursos para garantizar la prestación de servicios y entrega de medicamentos. “¿Cuál es la maricada con la entrega de medicamentos? (…). Todas las EPS intervenidas o no, tienen contrato con gestores farmacéuticos, ¿qué es un gestor farmacéutico? Un gestor farmacéutico es una empresa que se dedica a la entrega de medicamentos”, explicó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con el funcionario, los gestores deben garantizar que se distribuyan las cantidades suficientes de medicamentos y que lleguen a los ciudadanos que los requieren. Asimismo, son responsables de reportar que, en efecto, entregaron los medicamentos a las EPS para su respectiva dispensación. Por su parte, las entidades promotoras de salud informan sobre la cantidad de pacientes que necesitan las medicinas. Adicionalmente, deben pagar a los gestores farmacéuticos por los fármacos requeridos.

Luis Carlos Leal aseguró que los gestores farmacéuticos han elevado los costos de los medicamentos - crédito @MariaFdaCabal/X y John Paz/Colprensa

El problema, según indicó, radica en el costo de los medicamentos. Pues, los gestores compran las medicinas a los laboratorios que las producen a cierto precio, pero, se las venden a las EPS a un precio mucho más alto. De ahí que los recursos de la salud no estén alcanzando para financiar la prestación de los servicios.

“Es un negocio de más del 250% en algunos medicamentos que son importantísimos para la salud de los colombianos. Así, no hay platica que aguante al interior del sistema, pagando medicamentos que son sumamente costosos cuando realmente su producción, su importación o lo que sea para entregarle a los pacientes, tiene un costo mucho más bajo”, detalló el exfuncionario.

La senadora María Fernanda Cabal criticó las explicaciones de Leal, buscando restar credibilidad, aunque sin presentar argumentos. Asimismo, aprovechó para referirse a una particularidad del video del exsuperintendente: la presencia de una bandera alusiva a la diversidad. “¿Y la banderita como pa qué? Se mueren los pacientes, y sigue diciendo mentiras. Pobre país en manos de dementes (sic)”, escribió.

La senadora María Fernanda Cabal restó credibilidad a denuncias sobre mal manejo de medicamentos - crédito @MariaFdaCabal/X

La defensa de Leal al Gobierno: sí ha girado los recursos

Con respecto a la carencia de recursos que alegan las empresas distribuidoras y las EPS, señalando como culpable al Gobierno, aseguró que el dinero sí se ha girado, lo cual se puede verificar en la analítica de datos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), disponible en su sitio web oficial. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, informó que, en los últimos cinco meses, el Gobierno ha girado más de $1,6 billones a las empresas farmacéuticas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma, para garantizar el suministro de medicamentos.

Asimismo, desmintió señalamientos en contra del Gobierno referentes a la intervención de varias EPS. Acusan a la administración de provocar la crisis tras las intervenciones, afirmando que el mismo Gobierno está controlando a las entidades promotoras y, por tanto, las irregularidades que se estén presentando son su responsabilidad.

El Gobierno ha girado más de $1,6 billones a las empresas farmacéuticas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma, para garantizar el suministro de medicamentos - crédito Luisa González/Reuters

“Hoy, sin reforma la salud, la plata que gira la Adres no la gira autónomamente. Una EPS intervenida no es propiedad del gobierno, eso sería hasta ilegal. Hoy la EPS le dice a la Adres: ‘Páguele a esta persona tal cosa’ ¿Qué permite el giro directo? Que hoy podamos ver realmente a quién se le está pagando y por qué concepto se le está pagando”, indicó.