Los mejores memes de la derrota de Millonarios frente a Santa Fe en el clásico capitalino de la Liga BetPlay: “Casi te gano”

Millonarios perdió el clásico contra Santa Fe 3-2, y los memes no se hicieron esperar en redes sociales - crédito Colprensa/@SaqueAmargoX/X

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un partido disputado en la noche del sábado 22 de marzo de 2025, válido por la fecha 10 del primer semestre de la Liga BetPlay.

Los goles de Santa Fe fueron anotados por Yilmar Velásquez, Jhojan Torres y Alexis Zapata, mientras que los dirigidos por David González descontaron a través de Leonardo Castro, quien marcó doblete.

Como es habitual, las redes sociales tuvieron un papel destacado en este tipo de instancias, debido a que muchos usuarios aprovecharon el final del partido para compartir momentos, opiniones, memes y reacciones que generó el encuentro.

Detalles del partido

Con la victoria de Santa Fe ante Millonarios, el equipo Cardenal logró escalar al segundo lugar de la tabla de posiciones con 19 unidades. El Embajador es séptimo con 16 puntos.

El clásico capitalino se vio manchado por el rifirrafe entre los jugadores de ambos, luego de que el árbitro Carlos Ortega cometiera el error de expulsar a Leonardo Castro, decisión que revirtió al revisar el VAR. Los involucrados en la pelea fueron Hugo Rodallega, Harold Santiago Mosquera, Daniel Ruiz y Juan Carlos Pereira.

En rueda de prensa, Rodallega entregó su punto de opinión del partido, así como de su careo con Daniel Ruiz, volante de Millonarios.

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe - crédito Colprensa

“No diría que fue el mejor partido, solo cumplimos con la tarea que era ganar el clásico. Nos vamos contentos, orgullosos y felices por lo hecho. Es cierto que tuvimos dominio desde el principio, siendo agresivos y buscando el gol, rematando de todos lados y haciéndole daño a Millonarios, pero la intención era ganarlo. La cabeza está puesta en el siguiente juego y lo que se hizo, ya queda en el pasado. Quizá, en clásicos anteriores, no habíamos tenido efectividad y esta vez sí”, expresó el delantero de Santa Fe.

Respecto a la discusión con Ruiz, el experimentado jugado aseguró que “esto es un clásico y así son. Si no se pelea y no se guerrea, es difícil. Se viven así, de esa manera. Estoy seguro de que ellos también lo vivieron así. De hecho, estoy convencido de que el miércoles será igual, con pelea, guerra y el que más apriete. Ya lo que pasó con Daniel Ruiz, son cosas que quedan en la cancha. Simplemente, me hice sentir. Yo también tuve la edad de él, fui joven y solo le dije que aprendiera a respetar, pero ya está, son cosas que quedan adentro del campo”.

Francisco López, asistente técnico de Santa Fe, aseguró que el objetivo del equipo es clasificar a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano y pelear el campeonato.

“Vamos en la mitad de la tarea, este equipo tiene que clasificar a los cuadrangulares y luego pelear el título. Nos comprometimos a sacar esto adelante y vamos por el título”, indicó López.

Alexander Becerra, asistente técnico de Millonarios, afirmó que el grupo de jugadores cada vez más se está ajustando más a la idea de juego, razón por la cual destacó el trabajo del equipo en el clásico capitalino.

“Yo valoro mucho lo que los jugadores están haciendo y creo que poco a poco se va ajustando más lo que queremos hacer en este equipo”, aseveró Becerra.

Andrés Llinás, defensor del equipo ‘Embajador’, reconoció la superioridad de Santa Fe, especialmente en la llegada al área del conjunto ‘Cardenal’.

Andrés Llinás, defensor central de Millonarios - crédito @MillosFCoficial/Twitter.

“Lo de las rojas es algo que internamente lo tenemos que revisar, porque claramente jugar con uno menos genera más desgaste. Yo creo Santa Fe fue superior sobre todo en las llegadas, pero en el trámite fue parejo”, expresó el defensor central.

Millonarios y Santa Fe se volverán a a enfrentar el miércoles 26 de marzo de 2025, encuentro que fue adelantando y que es válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay.