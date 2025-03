Condenan a 50 años de cárcel a asesino de joven que fue atacado en TransMilenio por robarle una gorra

El homicidio ocurrió en marzo de 2024 - crédito Colprensa

Joan David Gómez Amortegui, un joven de 19 años, fue asesinado el 9 de marzo de 2024 en el portal de Usme de TransMilenio, al sur de Bogotá. El crimen se perpetró en medio de un robo de una gorra de colección de $300.000. Según detalló la familia en su momento, la víctima pactó reunirse con el vendedor en la noche. Cuando se efectuó la entrega de la gorra, entró a la estación y fue abordado por los hombres que acompañaban al supuesto vendedor.

Uno de ellos intentó hurtar la gorra y, en medio del forcejeo, los otros sujetos hirieron al joven en los pulmones con un arma blanca, lo que derivó en su muerte. El principal sospechoso del crimen fue identificado como Cristian Sneyder Balaguera Ferrucho, que fue capturado por las autoridades y puesto a disposición de la justicia.

“Los elementos de prueba recolectados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Ciudad Bolívar dan cuenta de que, una vez se realizó la transacción, la víctima se dirigió a tomar un bus y durante el recorrido habría sido abordado por Balaguera Ferrucho, que junto a dos personas más le habrían hurtado la gorra”, detalló la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento llevada a cabo en 2024.

Tras un largo proceso de investigación, una jueza de la República condenó al señalado criminal a 600 meses de prisión, es decir, 50 años de cárcel, por el delito de homicidio agravado. De acuerdo con la jueza, se pudo comprobar que el joven, señalado como coautor del asesinato de la víctima, actuó de manera premeditada. Además, fue uno de los que atacó al ciudadano por la espalda con el arma blanca.

“(Gómez Amortegui) murió como consecuencia de un hurto de un elemento, como fue una gorra, que, comparado a la vida, debió respetarse, ante todo, la vida de este joven que apenas comenzaba a descubrir su vida”, indicó una de las partes intervinientes en el juicio que se adelantó en contra del victimario.

No obstante, la defensa del joven apeló la decisión de la jueza, por lo que su condena todavía no se hará efectiva, hasta que en segunda instancia se defina su situación jurídica.

La familia reveló detalles sobre los hechos

De acuerdo con Paola, hermana del joven asesinado, efectuó la compra de la gorra y se retiró del lugar de encuentro, ingresando al portal de Usme, fue atacado por los jóvenes con los que conversó para hacer el negocio, que quisieron arrebatarle la mercancía.

“Cuando iba en el túnel fue interceptado por los otros jóvenes y uno de ellos le quitó la gorra, por lo que empezó a forcejear con él y lo agarró del cuello. Los otros, al ver lo que estaba pasando, le dieron dos puñaladas en los pulmones a mi hermano”, precisó a El Tiempo.

Tras el ataque, estuvo tendido en el suelo por un largo tiempo en el que no fue auxiliado por nadie. “Una señora que iba pasando por ese lado era auxiliar de Enfermería y se ofreció a ayudarlo, pero los operarios de TransMilenio le negaron el auxilio”, aseveró. La víctima falleció en un cuarto de primeros auxilios.

Las autoridades lograron capturar a Balaguera Ferrucho, que fue investigado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, un año después de los hechos, fue condenado.

“Esto no puede quedar impune. Era un muchacho de 19 años que solamente trabajaba y estudiaba para sus papás. Estaba iniciando una vida (...). Era un muchacho que no le hacía daño a nadie, trabajaba para comprar sus gorras y era muy dedicado, no merecía morir de esa manera”, afirmó la hermana del joven.