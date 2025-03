Andrea Petro arremetió contra Audifarma y los llamó “cobardes” tras hallazgo de bodega con medicamentos

La hija del presidente se refirió a escándalo por la falta de medicamentos y la bodega de Audifarma - crédito Fotocomposición Infobae (Presidencia/Colprensa)

No paran las reacciones tras el descubrimiento de medicamentos almacenados en una bodega de Audifarma, ubicada en Bogotá, en un contexto de largas filas y reclamos de usuarios por no entrega de los fármacos, indispensables para tratar diferentes dolencias y enfermedades.

Fue la Superintendencia de Salud la que realizó la inspección sorpresa en el lugar y encontró que varios medicamentos, entre ellos insulina, que estaban guardados, a pesar de que en muchas farmacias del país se reporta su ausencia.

“Encontramos que para un grupo de pacientes identificados con medicamentos faltantes en el punto de dispensación de la avenida Boyacá con calle 26, efectivamente sí había dichos medicamentos en la bodega de la calle 80 de Audifarma. Razón por la cual se ordenó el inmediato traslado y dispensación de los medicamentos relacionados pendientes de suministro”, escribió el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro denunció ocultamiento de medicamentos - crédito @petrogustavo/X

Y es que, precisamente, la situación ha sido aprovechada por el presidente Gustavo Petro, que ha intensificado sus críticas hacia el sistema de salud colombiano, principalmente, porque la reforma a la Salud que propone está tambaleando y probablemente resulte hundida al igual que la laboral.

En medio de la controversia, Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se sumó al debate con un mensaje publicado en su cuenta de X, donde cuestiona la actitud “criminal” de los detractores de su padre.

La especialista en Comercio Internacional expresó el apoyo a su padre y lanzó una crítica directa hacia quienes, según ella, estarían actuando en contra del mandatario. “Prefieren matar a la gente por el odio a Petro”, escribió en su publicación, que rápidamente se viralizó en la red social.

Andrea Petro se refirió a la polémica de la bodega con medicamentos que Audifarma estaría negando a los usuarios - crédito @AndreaPetro91/X

La joven no se limitó a esa declaración y añadió comentarios aún más fuertes, aunque señaló que prefería no profundizar para evitar expresarse de manera más agresiva. “Son y siempre serán una partida de cobardes y me guardo las palabras”, complementó en la publicación.

Cabe señalar que Audifarma respondió a los señalamientos de la Superintendencia de Salud sobre un presunto almacenamiento de medicamentos en una de sus bodegas en Bogotá.

En un comunicado, la empresa aclaró que opera con una bodega centralizada desde donde despacha medicamentos a todo el país, lo que puede generar faltantes temporales en algunas farmacias debido a procesos de recepción y despacho.

Audifarma emitió un comunicado oficial en el que aseguró que, luego de 28 años de prestar estos servicios farmacéuticos, tiene plena certeza de que su prioridad es el cumplimiento de las obligaciones con sus pacientes de manera eficaz y oportuna - crédito Audifarma

También atribuyó intermitencias en el abastecimiento a una deuda generalizada de cuatro billones de pesos con gestores farmacéuticos. Por último, Audifarma aseguró que distribuye los medicamentos de manera transparente y reafirmó su compromiso con los usuarios del sistema de salud.

Gustavo Bolívar afirmó que las EPS buscan “tumbar al presidente”

En la mañana del sábado 22 de marzo, durante la entrega de 600 kits de mercancías incautadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Soledad (Atlántico), el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se refirió a la polémica de la bodega de medicamentos de Audifarma.

Bolívar lanzó fuertes acusaciones contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por presuntas irregularidades en la gestión de medicamentos tras el hallazgo de un stock de medicamentos almacenados en una bodega de Audifarma en Bogotá.

Según Bolívar, estas entidades estarían ocultando insumos médicos con el objetivo de desestabilizar al Gobierno Petro.

En sus palabras, expresó que las EPS “se roban los recursos, las reservas técnicas y esconden medicamentos, poniendo en riesgo la vida de millones de personas”. Además, señaló que estas acciones tendrían como propósito generar un “golpe blando” contra el actual Gobierno.