Petro tuvo una nueva salida en falso al publicar foto sobre retención de 113.000 dosis de insulina: el fármaco combate el hipotiroidismo

Por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud, (Supersalud) auditó una bodega de Audifarma en Bogotá, en medio de la crisis de desabastecimiento de medicamentos que afecta a dispensarios en todo el país.

Durante la diligencia, incautaron cientos de miles de unidades de medicamentos, entre los cuales había ocho fármacos, que no habían sido entregados a los pacientes por falta de disponibilidad.

Petro celebró en sus redes sociales los hallazgos, y sacó pecho por las acciones de su Gobierno, calificándolas como un avance en su lucha por mejorar la salud de los colombianos

“Tenían escondidas en sus bodegas 113.000 dosis de insulina, escondidas en la bodega de Audifarma. Lo hacen para que no disminuyan los negocios en la salud y entonces, así, no dejan que haya más salud para el pueblo. No están por la salud de la gente, sino por ganarse un billete largo del dinero del pueblo”, escribió el primer mandatario.

Sin embargo, las fotos que publicó el primer mandatario sobre las acciones de la Supersalud fueron ampliamente criticadas, las cajas que mostró no correspondían a insulina, sino a levotiroxina sódica, un fármaco para tratar problemas de tiroides, en especial, el hipotiroidismo.

Las reacciones de miembros de oposición a su Gobierno no se hicieron esperar. Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, sostuvo que el descache del presidente demuestra lo perdido que está de la realidad. Incluso, mencionó que su error podría ser a causa del café que toma en su oficina.

“Presidente Gustavo Francisco el medicamento que Ud muestra es Levotiroxina que es para el tratamiento de la tiroides. Pero a lo mejor esta es una edición especial MACONDIANA que también sirve como insulina… al parecer del mismo Laboratorio que le vende el Café a presidencia”.

Y agregó: “Petro está ENFERMO POR MENTIR y manipular. Colombia debe dar la BATALLA para desenmascarar a este mitómano. Es un deber de todos tomar nuestros celulares y nuestras redes sociales y usarlas para la batalla más grande que debemos afrontar: la desinformación de este esperpento José Arcadio Segundo!”.

Bajo la misma línea, Alejandro Gavíria, precandidato presidencial en 2022 y exministro de Educación, señaló que Gustavo Petro es un mentiroso. Además, dijo que su narrativa de desprestigio a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y al sistema de salud, lo único que hace es perjudicar a los colombianos.

“Presidente, Ud. es un mitómano, una vergüenza, una persona dedicada a destruir, a causar sufrimiento humano. Lea por favor”.

El fallo del gobernante de los colombianos no fue perdonado en redes sociales, puesto que miles de internautas recriminaron su error. Asimismo, pidieron que deje de mentir al país y se ponga a trabajar en favor de los colombianos.

“Ahí dice LEVOTIROXINA. Un medicamento para la TIROIDES qué NADA TIENE QUE VER CON LA INSULINA. ¿Cuánto más nos van a mentir y con las pruebas en mano? Esto ya es ridículo”.

“Eutirox que son pastillas, no insulina que es líquida, una para tiroides, otra para la diabetes, ah y la insulina entre otras cosas debe permanecer en cadena de frío, ojalá por esta cacería de brujas no vayan a dejar las insulinas a su suerte sin la refrigeración requerida”, escribió un usuario.

En contraposición, otros miles de usuarios defendieron al presidente y destacaron que el hallazgo de medicamentos es fundamental para entender la crisis de medicamentos.

“La Supersalud debe sancionar estas empresas que están acaparando medicamentos con el fin de culpar al Gobierno… Se les da más de 86 billones de pesos al año a las EPS y salen a decir que no les alcanza. Qué descaro”, indicó un internauta.