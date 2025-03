Petro trató de “cochinos y asesinos” a entidades farmacéuticas por retención de 113.000 dosis de insulina

El presidente Gustavo Petro respondió a las preocupaciones planteadas por el economista Armando Montenegro sobre el estado del sistema de salud en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia

El viernes 21 de marzo de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud, por orden del presidente Gustavo Petro, llevó a cabo un allanamiento en una de las bodegas de Audifarma en Bogotá, en medio de la crisis de desabastecimiento de medicamentos que afecta a dispensarios en todo el país. Como resultado, se hallaron cientos de miles de unidades de medicamentos, correspondientes a por lo menos ocho de las 22 referencias que, según usuarios, han sido negadas por falta de disponibilidad.

Entre lo encontrado, destacan 113.000 dosis de insulina, según informó el presidente Petro en una publicación realizada en su cuenta de X la mañana del sábado 22 de marzo. “Tenían escondidas en sus bodegas 113.000 dosis de insulina, escondidas en la bodega de Audifarma. Lo hacen para que no disminuyan los negocios en la salud y entonces, así no dejan que haya más salud para el pueblo. No están por la salud de la gente, sino por ganarse un billete largo del dinero del pueblo”, escribió el mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Horas más tarde, hacia el mediodía del mismo sábado, Petro publicó una fotografía que, según indicó, corresponde al lote de insulina encontrado durante la diligencia: “Estas son las 113.000 dosis de insulina acaparadas en Audifarma y descubiertas por mi gobierno”, señaló, destacando que el hallazgo fue posible gracias a la orden emitida por su administración.

El viernes 21 de marzo de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud, por orden del presidente Gustavo Petro, llevó a cabo un allanamiento en una de las bodegas de Audifarma en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado también se refirió a los posibles efectos políticos y judiciales que podría tener esta intervención, señalando que son acciones que incomodan a sectores con poder económico: “Sé a lo que me arriesgo cuando me acerco a gente muy favorecida en alguna justicia no independiente, cuando hay gente con dinero. Pero debo decir la verdad: son unos cochinos asesinos”, afirmó.

Audifarma responde a inspección de Supersalud tras hallazgo de medicamentos reportados como agotados

El 21 de marzo, el mandatario compartió en su cuenta de X los resultados preliminares de las inspecciones en una bodega de Audifarma, ubicada en la calle 80 de Bogotá, en al que se encontraron medicamentos que previamente habían sido reportados como agotados en un dispensario de la avenida Boyacá con calle 26. Ante esta situación, Petro ordenó el traslado inmediato de los medicamentos a los puntos de distribución correspondientes para garantizar su entrega a los pacientes afectados.

Supersalud ordenó la distribución de medicamentos hallados en bodega de Audifarma - crédito Supersalud

Según la información que registra el comunicado oficial de la entidad, uno de los factores que ha intensificado la escasez de medicamentos en el país es la deuda acumulada por los responsables de realizar los pagos a las farmacéuticas. Esta suma, que asciende a cifras billonarias, ha generado importantes dificultades en los procesos de abastecimiento, afectando tanto a los pacientes como a las instituciones de salud. La falta de recursos financieros para cumplir con las obligaciones económicas ha impactado directamente en la capacidad de las empresas para mantener un flujo constante de medicamentos en el mercado.

Audifarma emitió un comunicado oficial en el que aseguró que, luego de 28 años de prestar estos servicios farmacéuticos, tiene plena certeza de que su prioridad es el cumplimiento de las obligaciones con sus pacientes de manera eficaz y oportuna - crédito Audifarma

“Esta situación se ve agravada por la cartera pendiente con los gestores farmacéuticos, que, según la Asociación de Gestores Farmacéuticos, asciende actualmente a 4 billones de pesos, lo que genera intermitencias en el abastecimiento y hace que estos casos sean más frecuentes”.

Finalmente, la entidad aseguró que los colombianos pueden confiar en que mantienen el compromiso con los pacientes en las garantías de los accesos oportuno a los medicamentos en todas las regiones del país donde tienen operación.

Las declaraciones de Petro han avivado el debate sobre el modelo de salud en Colombia y han generado reacciones encontradas. Mientras sus seguidores defienden que la denuncia del presidente pone en evidencia prácticas irregulares en el sector farmacéutico, sectores de la oposición consideran que se trata de una estrategia política.