Médico colombiano elevó denuncia de abusos migratorios en Cancún ante la Cidh y la ONU

El médico colombiano Cristian Iván García Rincón anunció que llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la denuncia por abusos y violaciones de derechos humanos de los que fue víctima él y su familia durante un episodio que se registró el 3 de febrero de 2025 en el aeropuerto internacional de Cancún, México.

En un video difundido por el medio Cambio, García relató que él, su esposa Luz Yaneth Becerra y su pequeño hijo de tres años fueron víctimas de tratos humillantes, denigrantes y xenófobos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

Según explicó el médico, las autoridades migratorias los retuvieron ilegalmente durante horas en condiciones inapropiadas, encerrados en una sala fría y monitoreados permanentemente por cámaras como si se tratara de delincuentes.

Falsas acusaciones de vínculos criminales

Las razones esgrimidas por los funcionarios mexicanos para negar el ingreso de la familia García fueron supuestos vínculos con el crimen organizado; sin embargo, esta alerta migratoria fue categóricamente desmentida por las autoridades colombianas a su regreso a Bogotá.

Para García, este tipo de argumentaciones falsas evidencian un comportamiento sistemático por parte del Estado mexicano hacia ciudadanos colombianos.

“Tras varias horas de retención ilegal en cuartos con una temperatura mucho más baja que la del exterior, monitorizados de manera continua con cámaras como si fuéramos delincuentes y con condiciones sanitarias cuando menos inapropiadas para cualquier ser humano. Los agentes de migración mexicanos me dijeron que éramos inadmitidos en dicho país por una supuesta alerta migratoria emitida desde Colombia por supuestos nexos con el crimen organizado”.

Ante este escenario, el médico colombiano aseguró que: “Esto que parece un caso particular no lo es”, incluso, destacó que muchos de estos ciudadanos cumplían con todos los requisitos legales para ingresar al país, lo que refleja, a su juicio, una conducta repetida y sistemática por parte del INM contra viajeros colombianos.

Respuestas insuficientes y denuncia ante instancias internacionales

Tras lo ocurrido, García Rincón elevó denuncias en diversas instancias tanto en Colombia como en México, pero aseguró haber recibido respuestas que calificó como “tibias” e insuficientes para resolver una problemática que considera mucho más amplia y estructural.

Ante la falta de soluciones claras y concretas, decidió llevar su caso ante organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.

En su comunicación ante la Cidh y la ONU, García exigió que se investiguen estos hechos y se ponga fin a la presunta discriminación y al trato indigno que asegura enfrentan numerosos colombianos en territorio mexicano.

Asimismo, pidió públicamente que se abra un diálogo bilateral urgente entre Colombia y México para garantizar que estos episodios cesen definitivamente.

“Es por ello que he decidido, desde hace ya varias semanas, acudir a otras instancias como la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que esta conducta sistemática en contra de los colombianos en México y por parte de las autoridades migratorias debería parar y que en un diálogo entre ambos países se debería dar solución definitiva a esta situación porque como he anotado anteriormente, no es un hecho particular, es un hecho y una conducta sistemática a la cual diariamente muchos colombianos comunes y corrientes como nosotros, nos vemos abocados”.

Colombia y México buscan soluciones conjuntas

Esta denuncia se conoció en un contexto en el que ambos gobiernos ya han dado pasos hacia la búsqueda de soluciones conjuntas, dado que, el 20 de marzo de 2025, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, se reunió en Ciudad de México con su homólogo Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores mexicano.

Ambos funcionarios anunciaron medidas para mejorar la experiencia migratoria de colombianos en México, incluyendo la implementación de un sistema de prerregistro migratorio que pretende reducir significativamente el número de inadmisiones.

Durante la reunión se acordó también la creación de mesas de trabajo permanentes con el fin de monitorear y asegurar que los colombianos reciban un trato digno y respetuoso en los aeropuertos mexicanos.

Adicionalmente, se anunció la realización de una reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, enfocada en fortalecer la cooperación en temas de migración, seguridad internacional y prevención del crimen organizado.