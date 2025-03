Mary Méndez habló de las confesiones de los famosos y el trabajo de Juan Pablo Raba: “Está de moda todos exponiendo sus miserias”

Mary Méndez habló sobre las confesiones de algunos famosos respecto a su salud mental - crédito @marymendez55/Instagram

La presentadora y empresaria Mary Méndez se pronunció sobre una tendencia cada vez más común entre las figuras públicas: compartir sus problemas emocionales y traumas personales a través de redes sociales y pódcasts.

La conductora del programa La Red, que se presenta en Caracol Televisión, criticó la manera en que muchos famosos han convertido sus experiencias difíciles en contenido para atraer audiencia, lo que, según ella, ha reemplazado la antigua moda de aparentar vidas perfectas en plataformas digitales.

A través de sus historias en Instagram, Méndez recordó cómo, hasta hace unos años, los influencers y celebridades solían proyectar imágenes idealizadas de sus vidas en redes y a partir de eso arremetió en contra de las confesiones que han hecho algunas personalidades sobre sus luchas internas y los problemas de salud mental.

“Entonces antes la vida perfecta en las redes sociales era lo que estaba de moda. ‘Yo viajo, yo como delicioso, a mí me aman, no tengo problemas, mi novio es perfecto, mi marido es perfecto, mi familia es perfecta, mis hijos son perfectos. En mi vida no pasa nada porque yo lo único que hago en viajar y comprar ropa y pasarla bueno’, esa era la moda de antes. La moda de ahora ya se han dado cuenta cuál es. Uno baja y baja (hace la mímica de hacer búsqueda en los celulares) son pódcast y pódcast de todos exponiendo sus miserias, sus trastornos y sus traumas frente a una cantidad de gente que ni los conoce. Pero lo que está de moda ahora es la realidad, lo de antes era absolutamente la ficción, porque es que todos tenemos 48.000 problemas”, expresó.

Mary Méndez habla de los pódcast y las revelaciones de los famosos - crédito @marymendez55/IG

Si bien reconoció que la autenticidad es importante y que está feliz de que se muestre la realidad, también dejó claro que ella no está de acuerdo con compartir problemas personales con desconocidos porque consideraba que si una persona no puede ayudar en una situación difícil, no hay razón para exponerle las intimidades de la vida privada.

“Si tú no puedes hacer nada por mí, si no me vas a colaborar en nada, yo no tengo por qué estar exponiéndome. Si para lo único que sirve exponer mis problemas es para alimentar tu morbo, no gracias, tengo mejores cosas que hacer”, afirmó.

Méndez también cuestionó el auge de discursos centrados en la introspección y la sanación emocional, argumentando que se han convertido en una moda que sobrecarga a las personas con preocupaciones adicionales.

Mary Méndez habló de la salud mental y cuál es su posición frente a los problemas - crédito @marymendez55/IG

“Resulta que ahora no podemos hacer nada porque resulta que ahora todos tenemos problemas de infancia, tenemos traumas de yo no sé qué vaina, entonces nadie nos puede amar porque venimos rotos y que tenemos que sanar al niño interior. Estoy hasta aquí (señala la frente) del tal niño interior. Entonces uno oye y luego dice: ‘Yo soy así, será que yo tengo ese problema’. Entonces uno psicosiado, que la herida de la madre, la herida del padre, que por eso fue que yo escogí mal en la vida. Con tantos problemas que ya tenemos con impuestos y con tantas cosas y para rematar nos vamos a mandar toda esta carramandada de vainas encima, no. Problemas siempre va a haber, lo importante es solucionarlos y seguir adelante”, sostuvo.

Mary Méndez expresó su opinión respecto a los pódcast de Juan Pablo Raba - crédito @marymendez55/IG

Además, señaló que algunas celebridades parecen competir por quién ha tenido la vida más difícil, transformando sus tragedias en estrategias de marketing digital.

A pesar de sus críticas a esta tendencia, Mary Méndez hizo una excepción con el actor Juan Pablo Raba, a quien elogió por su manera de abordar la vulnerabilidad masculina con mayor profundidad y autenticidad.

“Lo que está haciendo Juan Pablo Raba me parece majestuoso. Apenas vi su pódcast hace un tiempo, y sacar esa vulnerabilidad de los hombres, me parece excepcional. Pero ahora todo el mundo hace lo mismo, pero bueno, no importa, pa’lante”, concluyó la presentadora.